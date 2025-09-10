Altuna III deja atrás el virus y brilla en Ordizia El de Amezketa, recuperado de la gastroenteritis que sufrió el martes, se impone junto a Rezusta a Artola e Iztueta en el Beti Alai

Altuna III golpea con la derecha ante la mirada de Artola en el Beti Alai de Ordizia.

Jokin Altuna está en perfectas condiciones para afrontar este viernes su sefiminal del Masters CaixaBank que, junto a Imaz, le enfrenta a Jaka y Zabaleta ... en el Navarra Arena. Este miércoles en el Beti Alai de Ordizia lo ha demostrado con creces, siendo el mejor de un estelar en el que con Rezusta se ha impuesto a Artola e Iztueta por 22-10 tras 489 pelotazos. El delantero de Amezketa ha firmado 13 tantos, dos de ellos con el saque, y ha evidenciado que ha dejado atrás el virus que el martes por la mañana le hizo no acudir a la elección de material del Navarra Arena y puso en riesgo su participación en esa semifinal..

El partido no tuvo mayor historia porque Altuna tuvo uno de esos partidos en los que evidencia que está un peldaño por encima de la mayoría. Remató con mucha facilidad e hizo mucho daño a Artola. Se mostró rápido de piernas y defendió cuando fue preciso y, bien apoyado por Rezusta, los colorados fueron abriendo brecha en el marcador (11-4). Toda la facilidad que mostró en el remate Altuna no la tuvo Artola, al que le costó acabar el tanto. Detrás, Iztueta tuvo momentos brillantes, defendiendo mucho y dándole a la pelota. Especialmente destacables dos botivoleas desde el 10, con las sillas del rebote pegadas a sus piernas. Aún así no fue suficiente para dar guerra y el partido finalizó con el referido 22-10.

