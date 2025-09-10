Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Altuna III golpea con la derecha ante la mirada de Artola en el Beti Alai de Ordizia. Arizmendi

Altuna III deja atrás el virus y brilla en Ordizia

El de Amezketa, recuperado de la gastroenteritis que sufrió el martes, se impone junto a Rezusta a Artola e Iztueta en el Beti Alai

Bruno Parcero

Bruno Parcero

Ordizia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:21

Jokin Altuna está en perfectas condiciones para afrontar este viernes su sefiminal del Masters CaixaBank que, junto a Imaz, le enfrenta a Jaka y Zabaleta ... en el Navarra Arena. Este miércoles en el Beti Alai de Ordizia lo ha demostrado con creces, siendo el mejor de un estelar en el que con Rezusta se ha impuesto a Artola e Iztueta por 22-10 tras 489 pelotazos. El delantero de Amezketa ha firmado 13 tantos, dos de ellos con el saque, y ha evidenciado que ha dejado atrás el virus que el martes por la mañana le hizo no acudir a la elección de material del Navarra Arena y puso en riesgo su participación en esa semifinal..

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Altuna III deja atrás el virus y brilla en Ordizia

Altuna III deja atrás el virus y brilla en Ordizia