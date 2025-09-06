Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Altuna III se dispone a golpear la pelota ante la atenta mirada de Jaka y Eskiroz, al fondo. Maika Salguero
Pelota | Altuna III - Eskiroz 22 - 9 Jaka y Zabaleta

Altuna III se basta y se sobra para meterse en las semifinales del Masters CaixaBank

Junto a Eskiroz, sustituto de Imaz, derrotaron en Lekeitio a Jaka y Zabaleta, que dependen del partido de este domingo para clasificarse

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:32

Altuna III y Eskiroz, sustituto del lesionado Imaz y que este domingo juega la semifinal del Serie B, se han clasificado para las semifinales del ... Masters CaixaBank tras derrotar este sábado en Lekeitio a Jaka y Zabaleta por 22-9. Este resultado, además, clasifica matemáticamente a Zabala y Mariezkurrena II y elimina del torneo a Ezkurdia e Iztueta que salen perdedores de los posibles empates, mientras que Jaka y Zabaleta dependen del partido de este domingo en el Santi Brouard. Si ganan Zabala y Mariezkurrena II se clasificarán junto a Elordi y Albisu, pero si los que vencen son Larrazabal y Rezusta, quedarán eliminados en beneficio de estos últimos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  8. 8

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Altuna III se basta y se sobra para meterse en las semifinales del Masters CaixaBank

Altuna III se basta y se sobra para meterse en las semifinales del Masters CaixaBank