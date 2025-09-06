Altuna III se basta y se sobra para meterse en las semifinales del Masters CaixaBank

Altuna III y Eskiroz, sustituto del lesionado Imaz y que este domingo juega la semifinal del Serie B, se han clasificado para las semifinales del ... Masters CaixaBank tras derrotar este sábado en Lekeitio a Jaka y Zabaleta por 22-9. Este resultado, además, clasifica matemáticamente a Zabala y Mariezkurrena II y elimina del torneo a Ezkurdia e Iztueta que salen perdedores de los posibles empates, mientras que Jaka y Zabaleta dependen del partido de este domingo en el Santi Brouard. Si ganan Zabala y Mariezkurrena II se clasificarán junto a Elordi y Albisu, pero si los que vencen son Larrazabal y Rezusta, quedarán eliminados en beneficio de estos últimos.

Altuna III hizo y deshizo en Lekeitio. Asumió la responsabilidad de tirar del carro y aunque estuvo muy bien acompañado por Eskiroz, se bastó para solucionar el partido porque lo cierto es que tanto Jaka como sobre todo Zabaleta ofrecieron una pobre imagen. Entre los dos regalaron nueve tantos, demasiados ante cualquiera y más si el que está enfrente es el genio de Amezketa, brillante en los últimos partidos.

Altuna III-Eskiroz 22 - 9 Jaka-Zabaleta Duración: 64 minutos y 43 segundos.

Pelotazos: 599.

Tantos de saque: Altuna III, 1. Jaka, 0.

Faltas de saque: Altuna III, 0. Jaka, 0.

Tantos en juego: Altuna III, 11; Eskiroz, 1. Jaka, 7; Zabaleta, 0.

Tantos perdidos: Altuna III, 0; Eskiroz, 2. Jaka, 5; Zabaleta, 4.

Marcador: 1-0, 1-2, 5-2, 5-3, 7-3, 7-4, 11-4, 11-5, 15-5, 15-7, 17-7, 17-9 y 22-9.

Incidencias: Frontón Santi Brouard de Lekeitio. Alrededor de 800 espectadores.

Así que el partido tuvo poca historia. Jaka dio guerra en los primeros minutos (5-3), pero un entonado Altuna, con remates de todo tipo, fue abriendo brecha (15-5). Eskiroz, sin mostrar la imponente pegada de Zabaleta, fue solvente. Cubrió cancha, defendió a la perfección y se permitió el lujo de ejecutar un gancho desde el 4 que arrancó los aplausos de los espectadores.

En los últimos tantos los errores de Jaka y Zabaleta allanaron el camino hacia la victoria, quedando en manos de Zabala y Mariezkurrena.

Primer finalista del Serie B

Peio Etxeberria y Morgaetxeberria se clasificaron también para la final del Serie B tras imponerse a Agirre y Eskuza por 14-22 en un partido en el que el delantero de Zenotz marcó las diferencias. Suyos fueron los seis primeros tantos y suyo fue el protagonismo cuando Agirre y Eskuza lograron poner el 13-13. A partir de ahí Peio Etxeberria volvió a aparecer para sellar la clasificación para la final de Alsasua.