Altuna III, baja en Soria por unas molestias en su muslo derecho

Jokin Altuna no jugará este sábado en Soria el partido por parejas que tenía programado junto a Rezusta. Unas molestias en la cara interna de ... su muslo derecho sufridas durante la disputa el pasado domingo de la final del Torneo de San Mateo le han obligado a parar y será Ezkurdia, su zaguero en la final, quien le sustituya para enfrentarse ante Jaka y Mariezkurrena II.

Según el parte médico facilitado por el doctor Txema Urrutia, tras las pruebas realizadas «se le ha diagnosticado una sobrecarga muscular en el aductor largo. Por ello, considero que no se encuentra en condiciones de jugar este fin de semana».

Altuna III no compite en la ronda de octavos de final del Cuatro y Medio, torneo en el que no debutará hasta el próximo sábado 11 de octubre en Bilbao ante Peña II.