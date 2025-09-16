Altuna III se acerca a 15 puntos del líder Artola en el ranking de la LEP.M

La parte alta de la clasificación del ranking individual de la LEP.M (Liga de Empresas de Pelota a Mano) está en un pañuelo a ... falta de su último y en esta oportunidad decisivo capítulo, el Torneo San Mateo de Logroño. Iñaki Artola conserva el primer puesto, pero Jokin Altuna se le ha acercado a quince puntos tras el reparto correspondiente al Masters CaixaBank.

También Peio Etxeberria, tercero a 105, y Jon Mariezkurrena, cuarto a 305, reducen su deventaja respecto al alegiarra, por lo que llegan a Logroño con opciones de dar el salto al primer puesto, mayores por cercanía en el caso del delantero de Zenotz.

Jokin Altuna, ganador en cinco ocasiones de este ranking –2018, 2021, 2022, 2023 y 2024–, las cuatro últimas veces de manera consecutiva, aspira a consumar la remontada después de recuperar 285 puntos a Iñaki Artola –320 el amezketarra y 35 el alegiarra– en el cómputo del Masters. Ambos se presentan en el Adarraga prácticamente en las mismas condiciones. La diferencia es mínima.

Altuna parte con la ventaja teórica de iniciar el torneo riojano como integrante del grupo A. Llevará de zaguero al delantero Ezkurdia. Mientras, Artola, acompañado de Salaverri II, deberá superar el viernes la criba de la previa contra Zubizarreta III y Albisu para entrar en la fase decisiva de la competición. Por cierto, Ezkurdia prueba en la nueva posición esta tarde en Bermeo, donde respalda a Elordi en sustitución de Zabaleta –justo de manos– para medirse a Artola e Iztueta.

También Peio Etxeberria se encuentra en una situación parecida a la de Artola, ya que Aspe le ha incluido en su previa del sábado con Martija de compañero frente a Darío y Rezusta. En cambio, Mariezkurrena II entra directo al grupo B con Larrazabal de escudero.

Dado que la fórmula de competición de San Mateo es similar a la de San Fermín, los componentes de la pareja ganadora pueden alcanzar una recompensa próxima a los 400 puntos, mientras que los subcampeones rondarán los 300. El pronóstico está abierto.