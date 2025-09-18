Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Amiano, en el Uranzu de Irun, el frontón de su ciudad y el de su debut como profesional. F. de la Hera

Unai Amiano

Debutante de Baiko
«Aimar Olaizola me insiste en el gancho y la defensa con la derecha»

El delantero irundarra de 20 años debuta con Baiko este viernes en su ciudad, en un Uranzu donde «habré jugado solo cuatro o cinco partidos»

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:11

Unai Amiano está listo para cumplir un sueño este viernes a las 19.30 horas en el frontón Uranzu de Irun. Ha firmado para dos ... temporadas con Baiko y se estrenará con todo un Mariezkurrena II de padrino ante Jaka e Imaz. Debuta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  2. 2 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  3. 3 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  4. 4 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  5. 5 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  6. 6 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  7. 7 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  8. 8

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  9. 9

    El Hotel Unzaga de Eibar cierra sus puertas el 31 de octubre aunque seguirá siendo alojamiento turístico
  10. 10

    El caso del fraude en la OPE de Osakidetza se queda con dos únicos investigados y prácticamente cerrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Aimar Olaizola me insiste en el gancho y la defensa con la derecha»

«Aimar Olaizola me insiste en el gancho y la defensa con la derecha»