Unai Amiano está listo para cumplir un sueño este viernes a las 19.30 horas en el frontón Uranzu de Irun. Ha firmado para dos ... temporadas con Baiko y se estrenará con todo un Mariezkurrena II de padrino ante Jaka e Imaz. Debuta.

– No es común que un irundarra llegue a manista profesional.

– Iba a la escuela en Irun y fue donde empecé a dar los primeros pelotazos con los amigos. También jugaba a fútbol. Con ocho o nueve años, los estudios me llevaron a Oiartzun, donde existe mayor afición a la pelota, y me decanté por ella.

– ¿Compaginaba pelota y otros deportes?

– Con el fútbol, aunque de muy pequeño practicaba también atletismo. Pronto me di cuenta de que lo mío era la pelota.

– ¿Tiene antecedentes deportivos en la familia?

– Nadie había estado vinculado a la pelota, salvo mi hermano Iker. Mi madre corría a pie. Tanto ella como mi padre son de Irun.

– Sigue los pasos de su hermano.

– Es un año mayor que yo y actualmente juega a trinquete. Se dedicó al frontón de pared izquierda hasta el Mundial sub-22 de agosto del año pasado. Iker jugó mano a mano y yo, por parejas. Ya había decidido pasarse al trinquete cuando surgió la posibilidad de ir juntos en el torneo de Zaldibar, él como zaguero. Disputamos alrededor de tres partidos, alguno de ellos en el Campeonato de Gipuzkoa, y nos fue mejor de lo esperado. Luego se centró en el trinquete.

Su ficha Unai Amiano Goñi es del barrio de Ventas de Irun

Tiene 20 años y cumplirá 21 el 21 de octubre. Nació en 2004

Mide 1,82 de estatura y ronda los 81-82 kilos de peso

Ha ganado esta última temporada el Mundial sub-22, el Dinastía Etxabe de Zumaia, el Biharko Izarrak de Mallabia, el torneo de Lezama, el Campeonato de España de División de Honor y la Copa del Rey, todos por parejas

Ha estudiado el grado medio y el superior de Mecanizado en La Salle de Irun y también posee el título de C1 de euskera. «Quiero seguir con los estudios, pero antes prefiero adaptarme a la pelota profesional para ver cómo puedo compaginarlos»

– ¿Cuáles han sido sus clubes?

– Al principio estuve en el Trinquete Ramuntxo. Coincidimos en un campeonato con pelotaris de Bera. Nos comentaron que tenían un grupo bonito de pelotaris de nuestra edad y decidimos ir. Era benjamín. De allí pasé al club de Añorga, donde permanecí desde alevín a cadete. Y más adelante, el Tolosa, mi equipo hasta ahora.

– ¿Es zurdo solo para la pelota?

– No. Como con la derecha, pero uso la izquierda para todo lo demás. También con el pie al fútbol.

– Durante su época en el club de Añorga coincidió con Mikel Unanue, otro zurdo.

– Fue mi entrenador. Hablamos de vez en cuando. Me dice que siga mi camino, que no haga caso a los resultados, que trabaje y que aprenda. No vi nunca jugar en directo a Mikel, pero he rescatado algún vídeo suyo.

– En Tolosa ha tenido como guía a Mikel Olaetxea.

– Ha sido y está siendo una gran ayuda para mí. Los dos o tres últimos años he tenido de preparador físico a Axier Arteaga. Me ha ayudado a evolucionar, incluso en temas como los tacos. Ahora la empresa me ha puesto a Unai Legarreta, con quien llevo dos o tres semanas. Buenos monitores no me han faltado. He aprendido de todos.

– ¿Ha perdido peso?

– Últimamente cuido más la dieta. Antes comía bien, pero ahora tengo en cuenta las cantidades. He bajado algún kilo que otro.

– ¿Desde cuándo participa en los entrenamientos de Baiko?

– Empecé en mayo de 2023 y firmé un precontrato en octubre de ese mismo año. Llevo con ellos dos años y cuatro meses. Normalmente vamos a Beasain y de vez en cuando al Beotibar, al Bizkaia, al Atano III e incluso al Labrit.

– ¿Aimar Olaizola, su director deportivo, le insiste en algo?

– En adquirir confianza con el gancho y en la defensa con la mano derecha. Creo que he mejorado bastante con el gancho a la hora de apuntillar, pero siempre hay margen de progresión. En ataque debo seguir empleando la volea.

– ¿Mano a mano en toda la cancha o cuatro y medio?

– Me siento mejor en toda la cancha. Algún día que he entrenado junto a los profesionales con pelota fuerte me he encontrado bien. También juego a gusto la jaula, distancia en la que las faltas de saque afectan a mi confianza. Una vez metido en el peloteo, me desenvuelvo bien. Quizá poseo un juego más completo para el mano a mano en toda la cancha.

– ¿Qué tipo de remate prefiere?

– Últimamente el gancho. Estoy haciendo daño. También la volea es un buen arma. Debo acertar a combinarlos según el momento.

– ¿En quiénes se fija?

– No tengo un pelotari favorito. Siempre me han gustado los zurdos: Gonzalez, Xala, Unanue, Irribarria... También Altuna III, Laso... los de Primera. Como Irujo y Aimar en su día.

– Iba a llevar de compañero a Iztueta en el debut...

– Fuimos compañeros de club en el Tolosa, pero la empresa lo ha cambiado por Mariezkurrena II. Martxel y yo somos de la misma edad y en cadetes disputamos juntos algún campeonato. Me hacía ilusión. Seguro que volveremos a formar pareja algún día.

– Los rivales son Jaka e Imaz.

– Combinación exigente.

– Aunque es irundarra, me da que apenas ha jugado en el Uranzu.

– Cuatro o cinco partidos. Hace tres años participé en dos del Torneo del Kurpil y el año pasado, en otro. Diría que en edad cadete disputé en Irun una final del Campeonato de Gipuzkoa. Y entrenamientos, también muy pocos.