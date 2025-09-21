Adiós a Urrutikoetxea, el pelotari «txintxua»

Lástima. Mikel Urrutikoetxea estrelló en la chapa el último pelotazo de su carrera deportiva. Un gancho, en esa postura que ha aprendido con el ... paso de los años hasta el punto de manejar con maestría. Habría sido bonito cruzarlo perfecto al ancho y seguir unos minutos más sobre la cancha.

No hace falta alzar la voz para ser inconformista. Lo demuestra la evolución de este campeón en las tres modalidades que deja una marca para la historia: primer delantero ganador del Campeonato de Parejas como zaguero. Lo complementan una txapela del Manomanista conquistada frente a Aimar Olaizola y otra del Cuatro y Medio arrebatada a última hora a Juan Martínez de Irujo. Si aparca por un instante su timidez y su modestia, podrá contar dentro de unos años que ganó finales a dos históricos con los que compartió frontones.

Lo dijo Karlos Arguiñano, encargado de obsequiarle una camiseta en nombre de Baiko: «Se va un pelotari txintxua». Pocos malos gestos sobre la cancha, por no decir ninguno. «Se me agolpan los recuerdos», confesó el homenajeado antes de iniciar el calentamiento para su encuentro de despedida en el Bizkaia de Bilbao, punto de reunión de 1.500 espectadores. Las butacas de cancha presentaban un magnífico aspecto. El verde de los pañuelos de la mayoría de los presentes dio color al frontón.

Altuna III-Albisu 22 - 17 Urrutikoetxea-Zabaleta Tiempo de juego: 55 minutos y 27 segundos

Pelotazos a buena: 398

Tantos de saque: Altuna III, 3. Urrutikoetxea, 1

Faltas de saque: Altuna III, 0. Urrutikoetxea, 0

Tantos en juego: Altuna III, 8. Albisu, 1. Urrutikoetxea, 8. Zabaleta, 3

Tantos perdidos: Altuna III, 2. Albisu, 3. Urrutikoetxea, 5. Zabaleta, 4

Marcador: 0-5, 6-5, 6-6, 8-6, 8-9, 12-9, 12-10, 13-10, 13-11, 15-11, 15-12, 17-12, 17-14, 19-14, 19-15, 19-17 y 22-17

Momios de salida: 100 a 80 a favor de Altuna III y Albisu. 60 a 100 por abajo

Incidencias: bonito ambiente en el Bizkaia de Bilbao con 1.500 espectadores según la cifra oficial, la mayoría con los pañuelos verdes del homenaje a Mikel Urrutikoetxea y concentrados en la zona de cancha

Entre los presentes, campeones manomanistas de la talla de Rubén Beloki e Iñaki Gorostiza, a quien tomó el relevo Urrutikoetxea como txapeldun vizcaíno de la competición reina después de 36 años de larga sequía. El látigo de Burlada destacó que llegó «un espárrago» a las filas de la entonces Asegarce y se va «un pelotari grande». Por cierto, Beloki da un dato interesante: «Ya no queda ninguno de los pelotaris que figuraban en la plantilla de Asegarce cuando me retiré en 2011. Mikel era el último».

Marino Lejarreta y Jose Angel Iribar representaron a otros deportes. Elorz, exprofesional del propio Zaratamo, Apraiz... Tampoco faltó a la cita Aniceto Lazkano, con quien Mikel llevó a cabo numerosos entrenamientos en las visitas al Beotibar de Tolosa tanto cuando era aficionado como en sus primeras temporadas como profesional.

Consumada la victoria de Altuna III y Albisu sobre Urrutikoetxea y Zabaleta por 22-17, comenzaron los agasajos. Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia, le entregó una makila; Kepa Badiola, director territorial de CaixaBank para la zona norte, una lámina diseñada para la ocasión; la asociación de pelotaris, una txapela de la mano de Aimar Morgaetxebarria. Por cierto, solo quedan dos vizcaínos en el campo profesional, el zaguero de Amorebieta y Aitor Elordi, si bien a corto plazo Xabi Rekalde se incorporará a las filas de Aspe.

Abrazo entre pelotaris

Reconforta ver el abrazo de Jon Mariezkurrena a Mikel Urrutikoetxea, dos personas cuyas posturas no coincidieron en la huelga de manistas de Baiko. Pelotaris de las dos empresas arroparon al homenajeado en el centro de la cancha: Artola, Peña II, Jaka, Imaz, Iztueta, Larrazabal, Bikuña, Ezkurdia, Elordi...

Cantaron Erramun Martikorena y Anne Etchegoyen, encargados del apartado musical.

También la familia encontró un espacio en el desfile sobre la cancha. Araitz, compañera de Mikel, salió con los dos hijos de ambos: Maddi, de cinco años, y Paul, de dos. Los tres le dieron un cuadro precioso con la imagen clásica de Urrutikoetxea dispuesto a golpear la pelota con la mano derecha.

Javier, el padre de Mikel y acompañante a todos sus partidos desde niño, ocupó un lugar discreto. Feliz por lo que ha hecho su hijo y triste por que faltaba alguien, presente en el recuerdo.