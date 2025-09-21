Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urrutikoetxea recibe el saludo de los compañeros de Baiko y Aspe, que le regalaron una txapela. YVONNE ITURGAIZ

Adiós a Urrutikoetxea, el pelotari «txintxua»

El de Zaratamo recibe el cariño de sus seguidores, vecinos, amigos y compañeros en el frontón Bizkaia, volcado con su campeón

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Lástima. Mikel Urrutikoetxea estrelló en la chapa el último pelotazo de su carrera deportiva. Un gancho, en esa postura que ha aprendido con el ... paso de los años hasta el punto de manejar con maestría. Habría sido bonito cruzarlo perfecto al ancho y seguir unos minutos más sobre la cancha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  10. 10

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Adiós a Urrutikoetxea, el pelotari «txintxua»

Adiós a Urrutikoetxea, el pelotari «txintxua»