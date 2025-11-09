Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zurutuza, con el 85, en los entrenamientos libres de Portimao.
Motociclismo

Zurutuza, con la misión de remontar en Portimao

El legazpiarra saldrá el 27º en su debut en la categoría de Moto2 donde Moreira marcó la pole position y Bezzechi saldrá primero en MotoGP

R. M.

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Xabi Zurutuza saldrá desde la penúltima línea de la parrilla de salida en el que será su debut en Moto2 en el circuito portugués ... de Portimao, en el Algarve. El legazpiarra, montado sobre una Kalex, realizará su primera carrera en la segunda cilindrada más importante del Mundial al sustituir al piloto titular Joe Roberts, lesionado en una muñeca. Zurutuza no pudo llevar a su moto con el dorsal 85 a mejores puestos y partirá hoy (12.15 horas, Dazn) en la 27ª posición de la parrilla. El guipuzcoano paró el crono en 1:43.536 durante la sesión de calificación celebrada ayer. No pudo rodar en los entrenos libres de por la mañana ya que las lluvias dejaron el asfalto en unas condiciones peligrosas y no merecía la pena arriesgarse a una posible caída.

