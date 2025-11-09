Zurutuza, con la misión de remontar en Portimao

R. M. San Sebastián Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Xabi Zurutuza saldrá desde la penúltima línea de la parrilla de salida en el que será su debut en Moto2 en el circuito portugués ... de Portimao, en el Algarve. El legazpiarra, montado sobre una Kalex, realizará su primera carrera en la segunda cilindrada más importante del Mundial al sustituir al piloto titular Joe Roberts, lesionado en una muñeca. Zurutuza no pudo llevar a su moto con el dorsal 85 a mejores puestos y partirá hoy (12.15 horas, Dazn) en la 27ª posición de la parrilla. El guipuzcoano paró el crono en 1:43.536 durante la sesión de calificación celebrada ayer. No pudo rodar en los entrenos libres de por la mañana ya que las lluvias dejaron el asfalto en unas condiciones peligrosas y no merecía la pena arriesgarse a una posible caída.

El sol secó el suelo luso y la cronometrada se desarrolló sin ninguna dificultad. Cabe señalar que la moto de Zurutuza dio la máxima velocidad de las calificaciones, alcanzando los 288 kilómetros por hora. En la pole position saldrá el brasileño Moreira (1:41.168) por delante de Dixon y Veijer. Si acaba en primera posición y Manuel González queda por detrás del octavo, Moreira será campeón del mundo. Álex Márquez, al sprint En la categoría reina, felicidad para Álex Marquéz y Marco Bezzechi. El piloto de Cervera venció en la carrera al sprint de 12 vueltas en Portimao por delante de Acosta y el propio Bezzechi. Sin embargo, el italiano saldrá hoy (14.00, Dazn) el primero después de haber firmado ayer la pole. El piloto de Rimini paró el crono en 1:37.556 por delante de Acosta, Quartararo y Bagnaia. Alex Márquez se fue por los suelos en la parte final de la calificación y acabó quinto.

