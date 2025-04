Zurutuza abre gas para debutar en el circuito europeo

Ha cambiado de escudería, de moto y de categoría, fuera del Mundial, pero la motivación sigue siendo la misma, «incluso mayor», dice Xabi Zurutuza (Legazpi, ... 2006). Es lo que le ha llevado a fijar su residencia en pretemporada en el pueblo murciano de Molina de Segura, desde donde puede desplazarse a entrenarse en distintos circuitos de la zona y completar su preparación física con largas salidas en bicicleta de carretera. «Estamos siete pilotos en un dúplex: un venezolano, dos mejicanos, un suizo, una chica española, un chaval de Almería que va y viene y yo. Nos arreglamos bien. Cada uno se cocina lo suyo y convivimos en armonía», cuenta por teléfono nada más apearse de la moto. Lejos quedan los lujos que tuvo Zurutuza cuando pertenecía la pasada temporada a la escudería Red Bull Ajo KTM, con la que viajó por todo el mundo. Su situación ahora es otra, «distinta, ni mejor ni peor. Es conocer el motociclismo de siempre, en el que hay que trabajar mucho para hacerte hueco».

Su preparación, con sesiones dobles los siete días de la semana, está enfocada a llegar en las mejores condiciones posibles al estreno de la temporada prevista para el fin de semana del 21-22 de este mes en Estoril. «Me están saliendo muchos kilómetros con moto y también con bicicleta, con salidas por encima de los 80 kilómetros», como refleja en sus redes sociales.

Ampliar Zurutuza, respaldado por el jefe del equipo y Jové.

En este tiempo de preparación ha tenido oportunidad de probar su nueva moto en cuatro días de test en Almería y Motorland, tanto en seco como en mojado. «Las sensaciones han sido positivas. Me gusta lo que me da», resume. Se refiere a que la moto que va a pilotar en su nueva aventura se ajusta bien a su pilotaje porque «corre y derrapa mucho...».

Una moto de 170 kilos

Zurutuza ha puesto fin a su etapa en KTM, con la que debutó en el Mundial de Moto3 en la pasada temporada, sin obtener el resultado esperado, y se ha integrado en American Racing-Andifer Team con el que competirá en el campeonato europeo de Moto2 sin descartar la posibilidad de entrar puntualmente en alguna carrera del Mundial. A priori, es un paso atrás porque sale del circo en el que están los mejores equipos con los mejores pilotos, pero él no lo ve así sino que «es una oportunidad para refrendar lo que valgo».

Zurutuza pilotará una moto de 140 kilos, más el peso de la gasolina, frente a la KTM de 78 kilos que llevaba en Moto3. Significa que «todo es el doble: más peso, más velocidad...». Pero no le asusta porque «siempre he pilotado motos más grandes de las que me correspondía por edad». Ésta tiene 150 caballos y supera los 300 kilómetros por hora. Se podría resumir en que son motos equivalentes a una categoría anterior a las MotoGP. «Es un chasis Kalex con motor Triumph de 765 centímetros cúbicos», remata el legazpiarra.

Por delante once carreras en circuitos de Italia, Francia, Portugal y España, con un objetivo claro: «Estar peleando otra vez por los puestos de cabeza. Soy consciente de quién soy y sé que si un equipo me da las herramientas que necesito, puedo hacerlo bien».

Intuye que se va a encontrar una categoría con «bastantes pilotos, ya que esta categoría cada vez se está cogiendo muchísima más fuerza y va a haber muchos pilotos que han bajado del Mundial o algunos que ya han estado en el Mundial. Va a ser un año divertido. Veo bastante nivel».