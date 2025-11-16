Diogo Moreira, 'O Rei' de Moto2 Con el icónico dorsal 10 que tantos ídolos han llevado en su país, el primer campeón brasileño de la historia dará el salto a MotoGP en 2026

Diogo Moreira Nascimento (Sao Paulo, Brasil, 23/04/2004) es el primer campeón del mundo de motociclismo del gigante sudamericano. Un hito histórico para un país que ha forjado leyendas en la Fórmula 1 (la más grande de todas, Ayrton Senna), pero que no ha tenido esa tradición en la competición de dos ruedas. Para encontrar el gran referente brasileño habría que trasladarse a los noventa y los primeros años del siglo XXI, cuando el mítico Alex Barros era uno de los nombres punteros y más carismáticos de aquellas parrillas con las humeantes motos de 500 cc, que luego mutó en las MotoGP.

Su compatriota, paulista como él, llegó a acabar cuarto en la categoría reina del Mundial hasta en cinco ocasiones, sumando un total de siete victorias. Sin embargo, su trayectoria no tuvo continuidad y ha habido que esperar casi dos décadas para volver a ver ondear la bandera de Brasil en lo alto de un podio mundialista.

De alguna forma, se puede encontrar el legado de Barros en los inicios del nuevo campeón de Moto2 cuando la cervecera Estrella Galicia, muy implicada desde hace años en la cantera del motociclismo, le encomendó la tarea de descubrir la nueva perla brasileña y el elegido fue Moreira. Junto con su padre, Luiz, un joven Diogo se trasladó en 2017 a España con solo 13 años para cumplir el sueño de convertirse en piloto profesional.

Desde bien pequeño, Diego Moreira se crio entre motos ya que su padre competía en el campeonato brasileño de motocross. En el campo dio sus primeros pasos, ganando títulos nacionales, hasta que se pasó al asfalto. Aunque nunca dejó de practicar estas disciplinas del off road que le han servido de entrenamientos y que le han convertido en un piloto multidisciplinar; ya que una vez consolidado en el Mundial, llegó a participar y ganar en el campeonato de España de Supermoto, una competición que mezcla ambos mundos.

Ya en España, encuadrado en el proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0, su primer compañero de equipo fue José Antonio Rueda, piloto que este año ha ganado el título de Moto3. Hizo toda la escalera del Campeonato de España de Velocidad hasta que llegó al Mundial en 2022. El primer objetivo que se había marcado cuando cruzó el charco acompañado de su padre ya lo había cumplido, pero quería mucho más.

En su primer año en Moto3 se convirtió en el Rookie del Año, sumando una pole y acabando octavo a final de año. Repitió esa posición en su segunda temporada, pero sumando ya su primera victoria en Indonesia. En 2024 dio el salto a la categoría intermedia, volviendo a ser el mejor debutante en su primer curso en Moto2 y preparando el camino para lo que vendría en este histórico 2025.

En su segundo año en el Mundial de Moto2, el brasileño Moreira no estaba en las quinielas para ganar el título, aunque ya había dejado muestras de su velocidad, logrando su primer podio en la última cita de la temporada 2024. Empezó la temporada con un cuarto puesto en Tailandia, pero luego sumó dos ceros en la gira americana (Argentina y EE.UU), que le hicieron ir a remolque. No subió al podio hasta la séptima cita de Silverstone y la victoria no llegó hasta la décima, en Assen, cuando se empezó a hablar de él como un potencial aspirante a campeón, aunque otros dos ceros consecutivos en Sachsenring y Brno le hicieron irse de vacaciones a 60 puntos del líder Manu González, más lejos que nunca y prácticamente descartado de la batalla por el título.

La remontada empezó justo después del parón del verano. Con la victoria en Austria arrancó la segunda mitad de la temporada donde ha sumado un total de tres victorias y seis podios, limando la desventaja que tenía con el piloto español hasta darle caza en Malasia, una carrera que marcó un antes y un después para él. Había fallado en la calificación, partía desde la sexta fila de parrilla y remontó hasta la quinta posición en una carrera que se había reducido a apenas once vueltas por una bandera roja. Pero no solo minimizó daños, ya que a tres vueltas del final Manu González se cayó delante de él, provocando el 'sorpasso' en la general que se ha mantenido hasta Valencia.

Diogo Moreira cerró el título de Moto2 en el Circuit Ricardo Tormo y se enfundó la elástica con el 10 de Brasil y su nombre. No era una coincidencia, ya que es el mismo número que es el de su dorsal, un número lleno de simbolismo en su país, e hizo la celebración rodeado de otros cuatro dieces icónicos en su país: Pele, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar.

La de Valencia será su última carrera en la categoría intermedia. Y es que en 2026 dará el salto a MotoGP después de sellar un contrato de tres años con Honda, para debutar en la clase reina en su estructura satélite del LCR. Coincidirá además con el retorno del Gran Premio de Brasil al calendario del Mundial. Será en el mes de marzo, cuando se comprobará si se ha desatado la 'Moreiramanía' entre la siempre caliente afición brasileña.

