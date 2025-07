Marc Márquez suma otro doblete en Brno y se queda sin rivales

Jesus Gutiérrez Madrid Domingo, 20 de julio 2025, 14:00 | Actualizado 18:10h. Comenta Compartir

No hay quien tosa a Marc Márquez. El español está en estado de gracia y sumó en Brno un nuevo pleno de victorias entre el sprint de sábado y la carrera del domingo, anotándose otros 37 puntos, el máximo que se pueden ganar por gran premio y ya son cinco citas consecutivas donde no deja ni las migas. Dos carreras en las que ha dado la sensación de tener todo bajo control, gestionando su ritmo y su ventaja, y dando el golpe de gracia cuándo y cómo ha querido.

El esquema de la salida fue similar al sábado, con Pecco Bagnaia manteniendo la pole y Márquez saliendo a rueda. El español volvió a intentar pasarle en la curva 3, su punto de adelantamiento favorito, pero esta vez el italiano se mostró peleón y le devolvió la pasada en el cambio de dirección; y en esa maniobra el de Cervera perdía también la posición con Marco Bezzecchi. Sin embargo, lo de Bagnaia fue un espejismo porque en la segunda vuelta perdió la posición con su compatriota en la frenada de la primera curva y también con Marc, en esa curva que tanto le gustaba. Y solo un giro más tarde, perdía también la posición con Pedro Acosta, que había ganado mucho terreno de inicio y que se enganchaba a la dupla de cabeza para escaparse.

En menos de cinco vueltas, los tres primeros abrían ya un hueco sobre Bagnaia, que no terminaba de encontrarse en esa primera parte de carrera y que incluso era superado por Bastianini, aunque el de KTM poco después se fue al suelo. «No tenía velocidad. Mi punto fuerte siempre ha sido la frenada y todos me adelantaban frenando. Aunque hemos recuperado al final, no sé que hacer para mejorar porque no puedo frenar fuerte. No puedo pilotar esta moto con mi estilo», se quejaba después el bicampeón de MotoGP.

En esas primeras vueltas de la carrera, también se iba al suelo Álex Márquez y se llevaba puesto a Joan Mir cuando ambos peleaban por la sexta posición. Error de bulto del segundo clasificado del Mundial, que además sería sancionado a posteriori con una vuelta larga en la próxima cita de Austria. «Me parece justa. Cuando se comete el error hay que asumirlo y mirar hacia delante», se sinceraba el de Gresini, después de completar un gran premio para olvidar, sin sumar un solo punto y penalizado.

Bajo control

Dio la sensación de que Marc Márquez manejó los tiempos a su antojo, esperó paciente detrás de Bezzecchi hasta la octava vuelta y le atacó ahí dónde era más fuerte, en la curva tres. A partir de ahí, abrió con facilidad un hueco y solo apretó cuando le marcaban que el italiano se acercaba. Por eso, el de Cervera definía su carrera como «controlada. En las primeras vueltas no es que fuera con una marcha menos, es que pilotando detrás de otro piloto se va incómodo con toda esa aerodinámica en las motos. Me ha costado mucho pasar a Bezzecchi, pero tenía medio segundo más para adelantarlo, por eso estaba tranquilo porque sabía que lo acabaría consiguiendo».

Entre la vuelta once y la quince Márquez enlazó tres vueltas rápidas que acabaron de sentenciar la carrera, abriendo ya un hueco superior a los dos segundos con el piloto de Aprilia. Bezzecchi tenía asegurada la segunda posición, mientras que la emoción se concentró en el último escalón del podio, ya que Bagnaia acabó muy fuerte en el tramo final de la carrera y dio caza a un Acosta que echó el resto en las dos últimas vueltas.

El murciano aguantó el tipo y sumó su primer podio dominical, después de la segunda posición del sábado al sprint y se iba al parón del verano con una sonrisa y otra actitud muy diferente al inicio de año. «Empezamos la temporada en la oscuridad y desde Le Mans estamos viendo la luz y cada vez estamos más cerca. Este resultado es un golpe en la mesa que llevaba tiempo buscando», reconocía Acosta.

En una meritoria quinta posición terminó el piloto madrileño Raúl Fernández con la Aprilia satélite, después de lograr el mejor fin de semana de su vida en MotoGP (fue sexto en el sprint). Y tras él entraron Fabio Quartararo y Jorge Martín, que completaba por fin un gran premio con Aprilia, sin incidentes y en los puntos; y de alguna manera sellaba su reconciliación con la marca italiana.

«Este resultado me sirve para confirmar que todavía tengo un poco de gas y para unirme con Aprilia, porque el jueves todavía había algo de tensión, pero el domingo ya me encontraba como en casa. Creo que todo lo que ha pasado nos ha reforzado como equipo», comentaba el vigente campeón de MotoGP, que celebró el séptimo puesto como una victoria en su box.