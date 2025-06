McLaren tiene un problema con Lando Norris

Hay errores que se entienden, hay otros que se explican y luego está lo de Lando Norris en Montreal: un error que ni se ... entiende, ni se explica, ni se justifica. Un bochorno en estado puro, perpetrado por uno de los pilotos que más miradas atraen de la parrilla, en el peor momento y contra el peor rival posible: su propio equipo.

Lo de Norris no fue una maniobra al límite. No fue un intento desesperado por rascar un podio, porque no lo necesitaba: McLaren le ha dado un coche que le permite plantearse el 'top 3' en cada gran premio. Fue, lisa y llanamente, un error de juicio tan grosero que nadie en el paddock sabía muy bien cómo reaccionar. Embestir a Oscar Piastri, que ni le cerró ni defendió con aspavientos, es una acción que no encaja en el nivel de un piloto que aspira a mucho más que liderar los rankings de TikTok. Norris, sencillamente, reventó su carrera y la de McLaren en un punto donde no se jugaba nada. Y eso, con el coche competitivo y el podio a tiro, es inaceptable.

No fue una cuestión de talento, ya que al piloto británico se le presupone la valentía, como a los toreros. Es cuestión de madurez, de inteligencia de carrera, de saber cuándo insistir… y cuándo respirar. Norris debería saber a estas alturas de su carrera deportiva cuándo asumir que no todas las vueltas son para atacar y no todos los compañeros son enemigos. Ese muro en Canadá fue más que hormigón: fue el reflejo de un piloto desbordado por su propia ansiedad competitiva.

Las miradas van al muro

La culpa que asumió Norris del accidente no le quita ni un ápice de responsabilidad al que comanda desde el muro las decisiones de McLaren. Andrea Stella volvió a demostrar que el timón del equipo se tambalea cuando más firme debería estar. Otra vez, sin órdenes claras. Otra vez, permitiendo que sus pilotos se peleen entre sí sin criterio, y ya van demasiadas. Lo de Montreal fue un 'déjà vu' de los mismos errores que parecían superados, pero que tanto en 2024 como en las primeras carreras de 2025 se han intuido cuando no mostrado claramente. El coche está y el ritmo también. Pero sin jerarquía ni gestión, lo demás se convierte en potencial malgastado.

McLaren pudo haber rascado un podio -quizá incluso una victoria si las circunstancias se alineaban- y acabó con Piastri en la cuarta posición, que sabe a poco pero le permite mantenerse líder, y con Norris investigado primero, sancionado después -sin efecto real, ya que los 5 segundos de castigo no supusieron nada- y abochornado de camino a los boxes. Ni rastro del equipo punzante que ha incomodado a Red Bull en las últimas semanas. Solo frustración, silencio y una lección dolorosa.

Porque sí, Norris tiene todo para ser campeón algún día, pero como siga así no va a ser ni este año ni, quizá, nunca. No es el piloto que su coche necesita, y mientras acaba de espabilar y no, ahí está Piastri para demostrárselo. Si Norris quiere llegar a colocarse la corona, Montreal debe dolerle mucho. Lo suficiente como para entender que la F1 no es una guerra de egos, sino una batalla de inteligencia que, de momento, no ha mostrado.

Hay muchos críticos que le señalan por ser poco más que un ídolo vacío y, por tanto, un síntoma de los tiempos. Blando Norris se le llama ya desde el sector hispanohablante, por su incapaz para atacar cuando debe y su carácter errático cuando lo hace. Lo de Montreal afianza esa narrativa. Las grandes oportunidades también pesan, y a Norris se le notó la responsabilidad en las manos. No supo leer la carrera, ni el contexto, ni a su compañero.

Lo que ocurra en las próximas semanas será clave. Si Norris convierte este error en aprendizaje real, saldrá reforzado. Si lo entierra bajo excusas o silencios incómodos, lo arrastrará como una mancha.