Zudaire y Llopis se bañan en oro en el Mundial

Iñigo Llopis y Nahia Zudaire lo han vuelto a hacer. Los dos guipuzcoanos se han colgado la medalla de oro en el 4x100 estilos en ... el Mundial de natación adaptada que se celebra en Singapur. Es el segundo oro de Llopis tras el conquistado en los 100 espalda y la tercera medalla de Zudaire tras los bronces en los 400 estilos y en los 100 metros braza.

Zudaire ha participado en la semifinal junto a Beatriz Lérida, Óscar Salguero y José Antonio Mari Alcaraz. La nadadora de Zubieta ha sido la última relevista en la modalidad de croll. España ha sido segunda en esa manga, con un tiempo de 4:43.03, por detrás de Australia que ha invertido un crono de 4:36.76.

Llopis ha formado parte del cuarteto de la selección española que ha participado en la final en el que también estaban Nuria Marqués, Óscar Salguero y Anastasiya Dmytriv. El guipuzcoano ha sido el tercer relevista de una final en la que Australia ha comandado la prueba hasta los últimos 350 metros. Ha sido en ese último largo a cargo de Dmytriv cuando España ha conseguido coger la cabeza de la prueba para terminar ganando por 15 centésimas a Gran Bretaña. Llopis ha nadado mariposa en su posta.

España ha invertido un tiempo de 4:31.50, que supone el récord del campeonato. Gran Bretaña ha sido plata con 4:31.65 y Australia, de más a menos, ha perdido dos puestos para ser bronce con 4:32.05. El anterior récord del campeonato lo tenía Brasil logrado en el Mundial de Mánchester en 2023 con una marca de 4:35.30. El récord del mundo lo tiene Brasil con 4:26.54 en abril del año pasado en Funchal.

La segunda medalla de Llopis llega tras la conseguida en los 100 metros espalda, en la que también es el vigente campeón olímpico. Estos metales se suman a los dos bronces que ha logrado también en este Mundial la nadadora de Zubieta Nahia Zudaire, en los 400 estilos y en los 100 metros braza.

A los dos nadadores les queda todavía la posibilidad de engordar el palmarés porque Zudaire competirá mañana en los 200 estilos antes de que el sábado ambos compitan en los 4x100 libre.