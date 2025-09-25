Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los siete integrantes de la selección española, con Llopis y Zudaire, en el centro, con la medalla al cuello. DV

Zudaire y Llopis se bañan en oro en el Mundial

Logran el primer puesto en el 4x100 estilos en Singapur

Álvaro Vicente

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:08

Iñigo Llopis y Nahia Zudaire lo han vuelto a hacer. Los dos guipuzcoanos se han colgado la medalla de oro en el 4x100 estilos en ... el Mundial de natación adaptada que se celebra en Singapur. Es el segundo oro de Llopis tras el conquistado en los 100 espalda y la tercera medalla de Zudaire tras los bronces en los 400 estilos y en los 100 metros braza.

