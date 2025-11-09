Zarautz acogerá la final de la nueva Euskal Timber el 20 de diciembre

Nerea Pérez Ocaña San Sebastián Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Zarautz acogerá el próximo 20 de diciembre la gran final de Euskal Timber, el nuevo evento impulsado por Euskatloia que busca marcar un antes y un después en el deporte rural vasco. Será una cita de máxima expectación y espectáculo con los mejores especialistas del hacha, el pentatlón y el duatlón vasco compitiendo bajo un formato tan exigente como vistoso.

Los participantes deberán completar sin descanso las pruebas de corte con motosierra (40 cm de diámetro), corte horizontal con hacha (30), corte con trontza (40) y corte vertical con hacha (30).

El cartel reunirá a figuras destacadas como Dani Vicente, con ocho participaciones en los mundiales de Stihl Timbersport, Iker Vicente, Eneko Saralegi, Xabier Zaldua, Julen Alberdi, Mikel Larrañaga, Txomin Amondarain, Ibai Soroa, Oier y Julen Kañamares, además de jovenes promesas como Jon Zaldua y Unai Valverde. También estarán presentes referentes como Ander Altuna, Borja Fernandez o Jokin Urretabizkaia, entre otros.

Los finalistas saldrán de una eliminatoria que se celebrará el próximo sábado 15 a puerta cerrada, con el objetivo de registrar tiempos y establecer los cruces definitivos.

Las entradas se venderán exclusivamente online y el aforo estará limitado a 800 personas. El proyecto cuenta con el apoyo de este periódico.