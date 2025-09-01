La yegua 'Spirituale' puso la clase, 'Sanber' el corazón

Cuenta la leyenda que un caballo llegó a ganar cinco hándicaps en un mismo verano en San Sebastián, asumiendo una subida de 17 kilos en ... la escala de valores. Lo inverosímil, la fantasía, se hizo ayer realidad con el quinto triunfo en lo que va de temporada del gran 'Sanber'. Ver para creer, pero el caballo de Ramón Costa, entrenado en Donostia por Miguel Alonso, rizó el rizo en el más difícil todavía, ganando cuando su jinete perdió la fusta.

El handicapper le había castigado con una subida de cinco kilos tras su último triunfo, lo que unidos a los 12 que ya acumulaba por sus éxitos previos, le dejaban en un valor 34,5 que ni en sus mejores días. Además, no es lo mismo ganar a los caballos de segunda parte que a los de primera, donde te encuentras con un muro invisible. Pero 'Sanber' saltó al verde de Zubieta dispuesto a saltarse la lógica una vez más.

Y eso que había viajado hace pocos días hasta La Senia, en Catalunya, para participar en una carrera de exhibición para disfrute de sus propietarios. Y eso que ayer no contaba con su inseparable Alejandro Gutiérrez, socio en sus cuatro entorchados. Y por si fuera poco, Mathias Lauron, que ayer le conocía, perdió la fusta cuando 'The Whipmaster' vino a la batalla. Pero 'Sanber' no necesitaba el cuero para sujetar un triunfo al que se ha vuelto adicto. Construyó una defensa infranqueable para que su rival no le pasase por mucho que hubiese durado la carrera.

Condenado a lucir un prohibitivo valor 40 a partir de ahora, a los suyos solo les queda darse el gustazo de reengancharlo al Gran Premio de San Sebastián del próximo domingo. Sería el premio a una temporada de ensueño, que con permiso de los campeones de la Semana Grande, le permite ser el caballo de este verano.

'Spirituale' no falla

Las predicciones no fallaron y la lluvia marcó el transcurso de la jornada, que hace apenas quince días nos asfixió en la Copa de Oro, y ayer nos recordó que el otoño meteorológico ha llegado. Afortunadamente, los chaparrones fueron cada vez más intermitentes y el público más perezoso se fue animando según avanzó la tarde, para terminar con una buena entrada.

Las carreras estuvieron condicionadas por el agua y una pista inexorablemente pesada. El guion exigía una adaptación 'sine qua non' para poder obtener un resultado, pues no bastaba con ir bien en blando. Eso hizo naufragar a la mayoría de los favoritos, excepto a 'Spirituale', que no falló en el premio Donostia Kirola, la cita con mejor cartel del programa.

Probablemente no esté ya a la altura de aquella yegua que ganó la Poule el pasado curso, pero le sobra calidad para imponerse a un lote como el de ayer. Ricardo Sousa, que se conoce sus trucos, decidió taparla lo máximo posible y la estrategia le permitió obtener un triunfo incontestable. 'Amparito', que confirmó su ascenso, se había lanzado valiente a por la victoria, pero se llevó a su grupa a la favorita, que cuando vio pista, la rebasó con la facilidad de la que juega en otra liga.

Este otoño debería ser protagonista en el Reapertura de La Zarzuela, aunque competir solo contra yeguas no es sinónimo de carrera sencilla, pues allí se alineará probablemente la flamante ganadora del Gobierno Vasco 'See the Dream'. De momento, ayer se reencontró con el triunfo tras más de un año sin salir en la foto.

La jornada fue generosa para los que arriesgaron en taquilla, con sorpresas por doquier, aunque no fue fácil adivinar por donde llegarían. De entrada, 'Port Galland' trituró la lógica en una carrera donde corría cuatro kilos aplastado. Alicia Alcalde fue desmontada en la salida dando el susto de la jornada, al ser pisada posteriormente por su caballo. El incidente quedó en fractura de clavícula y traumatismo craneoencefálico, mal menor visto lo aparatoso del accidente.