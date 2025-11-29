Vuelven a Orio los grandes combates

Estaban hace unos días reunidos Manolo Kortajarena, presidente de la Federación Guipuzcoana de Boxeo, y Libana Taboada, campeona de carreras OCR y vicepresidenta, cuando repararon ... en la inscripción de uno de los trofeos allí atesorados. La placa ponía 'Bar Errusta. Velada Boxeo. Orio. 16.06.84'. Quedaron ambos sorprendidos y maravillados. Tenían ante sus ojos el dorado testigo de los últimos combates celebrados en el pueblo donde el remo es religión. Felices, Manolo y Libana interpretaron el hallazgo como un buen presagio pues 41 años y cinco meses después el boxeo de alto rango vuelve a Orio. Y el patrocinio del Errusta se mantiene. De hecho, es uno de los grandes sponsors de la velada junto a Bayarz (mamparas y tabiques), Ursa, Zipr (movilidad), Mirotza (hotel-taberna) y otras empresas comprometidas. El trofeo, por cierto, se guarda estos días en el bar de la calle Aritzaga. Hasta que los ganadores de las diez peleas a celebrarse alcen el puño en señal de victoria.

El regreso de los púgiles ha sido organizado por un club fundado hace muy poco, en 2024, un club que huele a rock y a cuero, el River Box&Roll, el sueño de Ibai Marin, un aficionado, un boxeador que se sacó el título de entrenador, encontró un local que pudo acondicionar y descubrió sorprendido y entusiasmado que la gente se arremolinaba para aprender, para entrenar, para practicar. Para combatir (o no). Han creado comunidad. Comunidad de guantes, sombras, sacos, cuerdas, ring... Feliz Ibai por la respuesta de todas y todos, se ha lanzado a organizar hoy, desde las 20 horas, la primera Box Gaua en Orio desde 1984. Y a la reunión acuden boxeadores de los mejores gimnasios de Euskal Herria. Y hasta Saad Zeggar, entrenado por el mítico 'Zamorita', parece haber aceptado enfrentarse a Fermin Barrenetxea del Team Látigo por el Campeonato de Euskadi de los 90 kilos. En Ordizia rechazó el desafío. En Orio será combate duro.

Nafar Sustraiak, Il Pura Vida.

Seis peleas amateur en las que habrá hasta rivalidad entre localidades muy cercanas puesto que a la lona del polideportivo saltarán varios púgiles del Zumaia Boxing dispuestos a enfrentarse a unos cuantos de los entrenados por Ibai en el River. Tres combates de neoprofesionales. En el ring, gente puesta a tope por Ibon Larrinaga, que condujo a tantas victorias a Kerman Lejarraga y ahora prepara nuevos campeones en el Il Pura Vida Training Center de Erandio. Con ganas vienen del Resiliens de Irun, el club de Steven Ruiz donde entrena Fernando Makole. Buenos púgiles presenta Richar Peña Baigorri, del Nafar Sustraiak de Ansoain. Y luego un gran clásico, el Anoeta de Ramón Cid. Allí empezó la transformación del boxeo guipuzcoano mientras también cambiaban el vizcaíno, el alavés y el navarro. En Orio habrá boxeo moderno. Dinámico. Técnico y apasionado. 41 años después.