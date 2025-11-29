Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los mejores púgiles del club River Box&Roll de Orio posan junto a su entrenador Ibai Marin tras una tarde de entrenamientos y antes de la velada en el polideportivo. IÑIGO ROYO

Vuelven a Orio los grandes combates

Boxeo. Último sábado de noviembre. 20 horas. En el polideportivo. Boxeo Gaua. Diez peleas. Incluido el Campeonato de Euskadi de los 90 kilos. Organiza el River

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Estaban hace unos días reunidos Manolo Kortajarena, presidente de la Federación Guipuzcoana de Boxeo, y Libana Taboada, campeona de carreras OCR y vicepresidenta, cuando repararon ... en la inscripción de uno de los trofeos allí atesorados. La placa ponía 'Bar Errusta. Velada Boxeo. Orio. 16.06.84'. Quedaron ambos sorprendidos y maravillados. Tenían ante sus ojos el dorado testigo de los últimos combates celebrados en el pueblo donde el remo es religión. Felices, Manolo y Libana interpretaron el hallazgo como un buen presagio pues 41 años y cinco meses después el boxeo de alto rango vuelve a Orio. Y el patrocinio del Errusta se mantiene. De hecho, es uno de los grandes sponsors de la velada junto a Bayarz (mamparas y tabiques), Ursa, Zipr (movilidad), Mirotza (hotel-taberna) y otras empresas comprometidas. El trofeo, por cierto, se guarda estos días en el bar de la calle Aritzaga. Hasta que los ganadores de las diez peleas a celebrarse alcen el puño en señal de victoria.

