Viernes de confirmación en la penúltima de la temporada

Mañana de favoritos en el hipódromo. La penúltima reunión de la temporada se desarrolló sin sobresaltos en la pista y con los que han sido ... protagonistas durante estos meses confirmando su hegemonía. Dobletes de Anaya y Jesús López por un lado, y Janácek y Sousa por otro, con la dupla. Alonso y Vicky-Miguel, llevándose lo poco que perdonaron los favoritos. En la carrera principal 'Music History' se impuso confirmando que el sprint de ayer era un juego de niños para ella.

Un disparo desde que abren los cajones, la yegua de Oscar Anaya se ha erigido como una notable sprinter, capaz de ganar en línea recta y con curva siempre que la distancia no exceda los 1.200 metros. Ahí estaba situado el poste del premio Hipódromo de La Zarzuela, en el que 'Music History' puso la distancia que estimó oportuna Ricardo Sousa entre ella y el segundo 'Romeo'.

La pista, ligeramente blanda, no alteró el guion y brindó dos nuevas victorias a Jesús López. Ambas llevaron el sello de Janácek, que en un día en el que no había participantes de Arizkorreta, supo buscarse otro buen socio. Con los triunfos de 'Mini George' y 'Araka la Kana' el preparador madrileño alcanza las diez victorias este verano, superando las nueve del pasado curso. Y le quedan tres balas mañana.

Miguel Alonso es otro que también está realizando su mejor campaña. Además de las 12 picas que suma en Francia, ha ganado el Gobierno Vasco con 'See the Dream' y ayer sumó una nueva victoria que prolonga el estado de gracia de su cuadra. Y eso que en su estadística no suman los cinco triunfos de 'Sanber,' bajo su cuidado este verano. Su 'Woodwooded' agradeció las anteojeras y aprovechó el incidente en cajones que dejó sin participar a 'Bajo de Guía'. No le duró mucho el disgusto del potro a Oscar Anaya, que se redimió con 'Music History' y 'Half Moon Rising'.