El Txuri Urdin recibe al Barça con medio playoff en juego

El Txuri Urdin recibe al Barça hoy (21.00 horas) en el Palacio del Hielo, en un partido que pese a que solo han transcurrido ... tres jornadas de Liga puede tener un peso importante a la hora de la clasificación para el playoff por el título. Llega a Donostia el Barcelona, que regresa a la Liga tras su ausencia de la temporada pasada, a pesar de que aún no está terminada su pista, en obras igual que el Camp Nou. La importancia del duelo de esta noche estriba en que Txuri y Barça podrían disputarse al final de la fase regular la cuarta plaza que da acceso a la lucha por el título, con Jaca, Puigcerdá y Majadahonda por delante en los pronósticos.

El entrenador del Txuri, Tito Marcelino, alerta de que el Barça «es un equipo peligroso. Prácticamente han recuperado a todos sus jugadores de hace dos años y cuentan con extranjeros de buen nivel. En teoría, pelearemos contra ellos por el cuarto puesto del playoff, aunque aspiramos a estar más arriba. Es un partido crucial para nosotros y para ellos. Somos dos equipos que podemos sorprender a los tres de arriba, pero también meter la pata con alguno de los de abajo, así que es importante ganar y ponernos por delante de ellos. En febrero tendremos que ir allí, si es que les terminan la pista. De momento, se mueven a Puigcerdá o a Andorra, pero a ellos les dicen que en diciembre tendrán la pista».

El Txuri se ha reforzado respecto a la temporada pasada, pero «me está costando conjuntar al equipo –admite Marcelino–. Han venido muchos jugadores de fuera, que juegan de otra manera. No estoy muy contento del resultado hasta ahora, pero tenemos mejor equipo que el año pasado. Los jugadores tienen nivel, pero nos falta acoplarnos y juntar líneas. Estamos probando. Lo que sí tenemos es un portero bueno», el finlandés Verneri Virtanen, en un puesto que marca las diferencias en el hockey sobre hielo. «Nos falta conjuntarnos, pero con tres horas de entrenamiento en la pista a la semama poco más se puede hacer», se queja el técnico.

El partido comienza a las 21.00 horas y el club anima a los aficionados a acudir a un partido que promete espectáculo entre «dos buenos equipos, que saben jugar y buscan el gol». El Txuri quiere sacarse la espina de la derrota en Puigcerdá. Tito Marcelino podrá disponer de la plantilla casi al completo.

Visita a Valdemoro

En la liga femenina, el Txuri Urdin busca su segunda victoria hoy (21.30 horas) en su visita al Quimeras Valdemoro.