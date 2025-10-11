Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El portero finlandés del Txuri, Verneri Virtanen. GORKA ESTRADA
Hockey hielo

El Txuri Urdin recibe al Barça con medio playoff en juego

El equipo donostiarra y el azulgrana se miden en el Palacio del Hielo (21.00 horas) en un partido que puede marcar mucho la clasificación de la Liga

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Txuri Urdin recibe al Barça hoy (21.00 horas) en el Palacio del Hielo, en un partido que pese a que solo han transcurrido ... tres jornadas de Liga puede tener un peso importante a la hora de la clasificación para el playoff por el título. Llega a Donostia el Barcelona, que regresa a la Liga tras su ausencia de la temporada pasada, a pesar de que aún no está terminada su pista, en obras igual que el Camp Nou. La importancia del duelo de esta noche estriba en que Txuri y Barça podrían disputarse al final de la fase regular la cuarta plaza que da acceso a la lucha por el título, con Jaca, Puigcerdá y Majadahonda por delante en los pronósticos.

