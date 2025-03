El Txuri Urdin se proclama campeón en Majadahonda

El Txuri Urdin es campeón de liga. Han sido necesarios cinco partidos, pero este domingo, las donostiarras han vencido 2-3 en casa del Majadahonda ... para desempatar un playoff en el que la igualdad ha sido la tónica habitual. Una dura final ante las madrileñas que lleva a las vitrinas de las guipuzcoanas su tercer título de Liga Iberdrola.

El encuentro ha arrancado de cara para el Txuri, que, tenía las ocasiones más claras. En el minuto 2 de partido, Iara Hayek ha adelantado a las donostiarras. Aún así, las madrileñas también han gozado de oportunidades, y han logrado el empate al final del primer tiempo.

En el segundo tiempo ambos equipos han intentado ponerse por delante, pero no han logrado anotar. El buen trabajo defensivo y las buenas actuaciones de las porteras no han permitido que hubiera cambios en el marcador. No obstante, el Txuri ha salido a por el partido en la tercera parte, y nada más arrancar Haizea ha puesto en ventaja a las visitantes. Una ventaja que han logrado ampliar en el 48, con otro tanto de la misma jugadora, que ha cuajado un gran playoff. Pese al tanto local en los últimos instantes, el título de liga se queda en San Sebastián.