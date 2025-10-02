Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Txuri Urdin cuenta con nuevo patrocinador para la presente temporada.

El Txuri Urdin estrena sponsor y ansía estar entre las mejores

Ha llegado a un acuerdo de patrocinio con la firma Giroa-Veolia y tiene un doble envite el sábado y el domingo en casa ante Majadahonda

Raúl Melero

Raúl Melero

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:16

El club de hielo Txuri Urdin ha comenzado de la mejor manera posible la competición liguera y este fin de semana tiene un doble enfrentamiento ... en el Palacio del hielo ante el Majadahonda, uno de los favoritos para hacerse con el título liguero. Se jugarán dos encuentros seguidos ante las madrileñas el sábado y el domingo a las dos y media de la tarde. «Va a ser una práctica habitual porque este año se estrena la triple vuelta, con lo que muchas veces jugaremos contra un rival dos veces seguidas el fin de semana», confiesa la entrenadora del Txuri Urdin, Irene Senac.

