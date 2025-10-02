El Txuri Urdin estrena sponsor y ansía estar entre las mejores

El club de hielo Txuri Urdin ha comenzado de la mejor manera posible la competición liguera y este fin de semana tiene un doble enfrentamiento ... en el Palacio del hielo ante el Majadahonda, uno de los favoritos para hacerse con el título liguero. Se jugarán dos encuentros seguidos ante las madrileñas el sábado y el domingo a las dos y media de la tarde. «Va a ser una práctica habitual porque este año se estrena la triple vuelta, con lo que muchas veces jugaremos contra un rival dos veces seguidas el fin de semana», confiesa la entrenadora del Txuri Urdin, Irene Senac.

Las buenas noticias copan el día a día del equipo ya que al margen del buen arranque liguero y del título liguero conseguido el pasado año, la firma Giroa-Veolia se ha comprometido para patrocinar al equipo durante esta temporada. «Supone un respaldo importante porque como os podéis imaginar en esta disciplina no se anda muy sobrado de recursos», explica Judith Segurola, responsable de marketing del club donostiarra. «Me gustaría agradecer todo el esfuerzo que hacen las pequeñas empresas por apoyar a nuestro equipo. Me encontrado con grandes personas que apuestan por un deporte como el hockey hielo tan difícil de mantener por los horarios de entrenamiento y la especificidad del material que necesitamos», dice Segurola, sabedora de lo que suponen las ayudas para el club guipuzcoano.

Giroa-Veolia apunta que «creemos en el poder transformador del deporte como motor de cohesión social, por eso apoyamos iniciativas como el hockey hielo que promueven valores de trabajo en equipo, superación y respeto». Giroa Veolia tiene su sede en la capital guipuzcoana y es una empresa de servicios de gestión energética y medioambiental. En breve se presentarán las camisetas de todas las categorías del club, con el logo de la empresa patrocinadora y el resto de firmas que acompañan al Txuri Urdin en esta temporada 2025/26.

«Un nuevo comienzo»

En lo estríctamente deportivo el fin de semana viene cargado con el doble compromiso ante el Majadahonda. El Txuri Urdin arrancó la Liga Iberdrola hace unas semanas con un rotundo y contundente triunfo ante el Tartalo, equipo de Gasteiz por 22-0. Lo abultado del resultado lo explica Irene Senac diciendo que «ellas no tuvieron portera titular y se tuvo que poner una jugadra. Si hubiesen tenido a su portera el resultado habría sido otro».

El Txuri Urdin defiende el título liguero logrado la pasada temporada de forma exitosa pero las pretensiones del equipo no son revalidarlo.«Vamos a pasar de jugar contra un proyecto nuevo a enfrentarnos a Majadahonda, que solo tiene entre ceja y ceja el título», indica Senac. La plantilla sigue siendo muy joven y el ánimo del club donostiarra es continuar su formación «sin renunciar a nada», como dicen los responsables.

Equipos como el madrileño, más el Puigcerdá y el Jaca se han reforzado en busca de lograr el título liguero. «Las chicas que tenemos de 2011 van a tener que dar un paso adelante este año porque a falta de refuerzos, tenemos que seguir apretando con las de casa», indica la entrenadora del Txuri Urdin.

Senac apunta que no hay que pensar en la reválida del título sino que «es un nuevo comienzo para nosotros. Tenemos muchas ganas e invito a toda la gente que nos apoyó y vibró con nosotras la pasada temporada, nos acompañe en este nuevo viaje», declara Irene Senac.