El Txuri Urdin cierra en casa la liga regular con el playoff a su alcance

I. I. san sebastián. Sábado, 22 de febrero 2025, 07:51

El Txuri Urdin cierra hoy (21.00 horas) la fase regular de la Liga. Recibe al Oporto en un partido que puede dejar sellada la clasificación de los donostiarras para el playoff por el título, en el que se medirían al Jaca en semifinales. Una victoria da el billete al Txuri, que de todas formas tiene el pase en la mano ya que también le bastaría con que el Huarte no ganara los dos partidos que juega este fin de semana contra el Majadahonda.

«El partido es una incógnita», explica el entrenador del Txuri, Tito Marcelino. «Si el Oporto viene con todos son muy difíciles de batir. Pero no tiene opciones y sus jugadores no viven en Portugal, solo viajan a los partidos. Cuando están todos son un buen equipo, pero hasta el último momento no sabremos quiénes están. Por el contrario, por primera vez, nosotros vamos a estar todos, salvo los lesionados de larga duración. Estamos con ganas de playoff, los jugadores están motivados. Hemos jugado dos partidos contra el Oporto. El primero empatamos y caímos en la prórroga y el otro lo perdimos 5-1, por esa diferencia de nivel que ellos tienen según quién juegue».

Los tres primeros puestos ya están definidos, con el Jaca primero, el Puigcerdá segundo y el Majadahonda tercero. «Con el nivel que hay y todos los problemas, lo más y también lo menos que se nos podía pedir era estar en el playoff», resume Marcelino. La serie semifinal, al mejor de cinco partidos, comenzaría inmediatamente, con dos en Jaca y dos en Donostia. El quinto, si hiciera falta, volvería a Jaca».

A por la final

Antes del partido masculino, el Txuri que dirige Irene Senac juega (17.30 horas) el segundo duelo se semifinales ante el Puigcerdá. Tras ganar el primero en pista catalana (3-5), un nuevo triunfo clasificaría a las donostiarras para la final. En la otra semifinal, el Majadahonda tiene ventaja sobre el Huarte.