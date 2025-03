El Txuri tendrá que ser campeón en Majadahonda

Iñigo Olasagasti San Sebastián Sábado, 8 de marzo 2025, 23:49 Comenta Compartir

Lucharon hasta el final, pero hay días en los que las cosas no salen. El Txuri Urdin sufrió un duro golpe ayer ante el Majadahonda, ... que se llevó un valioso 0-3 del Palacio de Hielo de Donostia, aunque con resultado engañoso. Las locales generaron todo tipo de ocasiones, pero la fortuna no les sonrió de cara a puerta. Además, la tarde se terminó de torcer con la lesión de Iara Haiek. La jugadora argentina será baja lo que resta de temporada de confirmarse su fractura de clavícula. No está todo perdido, ya que el Txuri tendrá la oportunidad de igualar la serie en casa hoy a las 16.00 horas, en el que será el cuarto partido del playoff de la final de la Liga Iberdrola.

El choque arrancó ayer con dominio visitante, aunque poco a poco el Txuri Urdin comenzó a sentirse cómodo sobre la pista. Un tiro lejano de las guipuzcoanas en el minuto 6 les dio confianza y desató un vendaval de ocasiones peligrosas que se toparon con Lydia Tornero, guardameta visitante inspirada. Sin embargo, el Majadahonda sorprendió en el minuto 12 de partido con un buen contragolpe que culminó Romero para adelantar a su equipo. A partir de ahí el Txuri Urdin siguió intentándolo y generando ocasiones claras, pero la pastilla no quiso entrar. Finalmente, Camacho amplió la ventaja para las madrileñas en el minuto 52 gracias a otro buen contragolpe. No obstante, las de Irene Senac no decayeron y siguieron llegando a la portería rival, aunque con nulo acierto. Cuando parecía que todo estaba terminado, el Majadahonda hurgó aún más en la herida. A falta de tan solo 30 segundos para el pitido final, Peinado puso el 0-3 definitivo en el electrónico. Un 0-3 que no hace justicia al esfuerzo de las donostiarras y que pone la serie con un 2-1 a favor del Majadahonda. Derrota ante el Jaca, finalista El Txuri perdió el tercer partido de la semifinal de la Liga masculina ante el Jaca (4-10), con lo que los aragoneses pasan a la final tras ganar la serie 3-0.

