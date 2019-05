Tiger Woods apunta a una gran victoria en el Campeonato de la PGA El reciente ganador en Augusta vuelve a Bethpage Black, el mismo campo en el que el ganador de 15 Grand Slams se llevó el US Open de 2002 JIM SLATER Bethpage Black Miércoles, 15 mayo 2019, 20:00

Tiger Woods buscará otro momento de gloria desde este jueves en la 101 edición del Campeonato de la PGA, en Bethpage Black, el mismo campo en el que el ganador de 15 Grand Slams se llevó el US Open de 2002. La superestrella estadounidense del golf, de 43 años, protagonizó una de las grandes remontadas en la historia del deporte el mes pasado con una dramática victoria en el Masters, vistiéndose con su quinta Chaqueta Verde, su primer gran triunfo desde el US Open 2008. «Una de las mayores victorias que he tenido con seguridad», dijo Woods en aquella ocasión.

Durante una gran sequía sin títulos que abarcaron 11 años, el Tigre vivió un penoso episodio personal que destapó una serie de infidelidades que destruyeron su matrimonio, además de soportar años de lesiones en la rodilla y la espalda que lo hicieron dudar de una vida normal, hasta que una operación de fusión espinal en 2017 le permitió regresar al golf. «Podrías compararlo con los momentos más grandes, si no uno de los más grandes, en la historia del golf», dijo Webb Simpson, que ocupa el vigésimo puesto del ranking.

Woods, que ocupa el sexto puesto, llegará al diseño de Long Island con un récord de tres torneos grandes por debajo de la cota establecida por Jack Nicklaus (18) y una victoria por debajo de la marca de 82 títulos de la PGA de EEUU de Sam Snead. «Competir contra él es muy divertido», dijo Dustin Johnson, uno de los mejores clasificados del Masters. «Todavía es un gran jugador. Crecí viéndolo y jugar contra él ha sido genial», agregó.

Woods estuvo cerca de firmar su primera gran victoria en su regreso el año pasado. Fue candidato al Abierto Británico y luchó hasta lo último en la edición 100 de la PGA en Bellerive antes de ser superado por Brooks Koepka, dos veces campeón del US Open y que espera defender su corona de la PGA ahora en Bethpage. «Mis últimos tres grandes Campeonatos han sido bastante buenos», dijo Woods. «Así que eso en sí mismo me da mucha confianza en el camino».

Donald J. Trump y Melania Trump posan junto a Tiger Woods y su familia en el Rose Garden de la Casa Blanca . / EP

Además de igualar la marca de triunfos de todos los tiempos de Snead, Woods igualaría el récord de cinco títulos del Campeonato de la PGA de Nicklaus y Walter Hagen con una victoria esta semana. También estaría a medio camino de un año calendario Grand Slam, la PGA se había trasladado a mayo por primera vez desde 1949 en un calendario mundial de golf renovado. Woods ganó las dos primeras carreras del 2002 en el Masters y el US Open en Bethpage, derrotando a Phil Mickelson por tres disparos. La hazaña no se había hecho desde que Nicklaus lo había logrado 30 años antes. Solo cinco hombres lo han hecho y solo Ben Hogan lo ha hecho dos veces.

Woods también sería el décimo campeón de mayor de más edad si gana ahora en Bethpage, dos días después de Ted Ray en el Abierto de Estados Unidos de 1920 con 43 años, cuatro meses y 16 días. «Todos trabajan en sus cuerpos, además de su juego. Las cosas han avanzado mucho», dijo Woods. «Estás viendo a tipos que cuidan mucho mejor sus cuerpos y que pueden jugar por más tiempo». El formidable Bethpage ofrecerá greens complicados y rápidos como el rayo, a la altura de la señal en su primer tee: «El campo Black es un campo extremadamente difícil que recomendamos solo para los golfistas altamente calificados», señaló Woods.

Sus rivales, expectantes

Woods fue el único jugador bajo par cuando ganó aquí en 2002 y el ganador del 2009, Lucas Glover, fue uno de los cinco jugadores bajo par en una semana con muchas lluvias. El Tigre tendrá varios rivales, entre ellos el ganador del Championship PGA del año pasado, Koepka, el norirlandés Rory McIlroy, ganador en 2012 y 2014 de la PGA y que estuvo en la cacería del Masters. Koepka, otro subcampeón del Masters, podría hacer su propia historia. Si gana en Bethpage será el primer golfista en poseer títulos principales consecutivos. El estadounidense Jordan Spieth, que está luchando esta temporada, puede completar un Grand Slam de carrera al ganar el título de la PGA. No ha ganado desde el Abierto Británico de 2017.

La participación española será nutrida en el torneo con Sergio García, Adrián Otaegui, Rafa Cabrera Bello, Jon Rahm y Jorge Campillo. Asimismo estarán presente por América Latina el mexicano Abraham Ancer, el chileno Joaquín Niemann, el argentino Emiliano Grillo y el venezolano Jhonattan Vegas.