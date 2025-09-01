Stephen Gallacher, otra estrella más para el torneo en Basozabal

Álvaro Vicente Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

La European Legends Cup by José María Olazabal, que se celebra esta semana en Basozabal, tendrá un marcado acento Ryder Cup gracias a la presencia en San Sebastián de grandes protagonistas de la historia del golf y el presente de la competición. Uno de los nombres más destacados será el de Stephen Gallacher, que ejercerá, un año más, como capitán de la Junior Ryder Cup, el torneo que se disputa del 23 al 25 de este mes y que reúne a las jóvenes promesas del golf europeo y estadounidense, que son la gran cantera de la Ryder.

El escocés, cuatro veces ganador del DP World Tour, fue uno de los protagonistas del victorioso equipo europeo que derrotó a Estados Unidos por 16½ a 11½ en Gleneagles para retener la copa en 2014.

Ahora, vuelve a asumir la responsabilidad de guiar a los más jóvenes tras lograr la victoria histórica por 20½ - 9½ sobre Estados Unidos en la Junior Ryder Cup 2023 celebrada en Roma. Sabiendo que repetir victoria en Estados Unidos es un desafío, asume ese reto con su equipo de 12 jóvenes jugadores entre los que se encuentra la española Nagore Martínez, considerada una de las jóvenes más prometedoras de Europa.

Su papel en Basozabal refuerza la conexión entre las leyendas del golf y el futuro de este deporte, subrayando el valor de la European Legends Cup como plataforma de inspiración para nuevas generaciones.

El anfitrión, José María Olazabal, doble ganador del Masters de Augusta y leyenda viva de la Ryder Cup, será otro de los grandes focos de atención. Olazabal, que ha dejado una huella imborrable como jugador y capitán, acudirá además a New York en septiembre como vicecapitán del equipo europeo en la 45ª edición de la Ryder Cup, bajo la capitanía de Luke Donald.

En total, serán nueve jugadores con experiencia Ryder Cup los que participarán en Basozabal, convirtiendo la European Legends Cup by José María Olazábal en una cita única que une pasado, presente y futuro del golf internacional.

Además de los ya citados José María Olazabal y Stephen Gallacher, figuran entre la lista de jugadores Ryder Cup presentes en Euskadi por primera vez para disputar un torneo internacional, el británico Peter Baker (93), el español Miguel Ángel Martín (97), el francés Jean Van de Velde (99), el sueco Jarmo Sandelin (99), el galés Philip Price (2002), el sueco Niclas Fasth (2002), el francés Thomas Levet (2004). San Sebastián volverá a vivir así unos días de golf de máximo nivel, con figuras históricas, referentes actuales y la mirada puesta en las nuevas generaciones. Mañana martes se celebrarán los primeros entrenamientos.