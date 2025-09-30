El Soronea-Amma de Tolosa, doble campeón de España de clubes

El Soronea-Amma Kirol Kluba de Tolosa se ha proclamado este fin de semana doble campeón de España de clubes al imponerse tanto en categoría ... masculina como en femenina en la localidad malagueña de Ojén. La entidad guipuzcoana lo hizo además logrando el triunfo individual en ambas pruebas gracias a las victorias de Oier Zubeldia y Estel Roig y consiguiendo en féminas clasificar a cinco mujeres entre las siete primeras clasificadas.

«Habíamos sido campeones de Euskadi tanto en kilómetro vertical como en línea y sabíamos que iba el equipo Gaikar, que nos lo podía poner difícil. No esperábamos este resultado», comenta Álex Jiménez, presidente del club.

En categoría masculina, además del mencionado triunfo de Zubeldia (02:50.04), Hassan Ait-Chaou fue octavo, decimotercero Xabier Lete y decimocuarto Asier Artola, lo que les permitió sumar 36 puntos. El equipo local Grupo Alpino de Banalmadena sumó seis más para ser segundo.

En categoría femenina el dominio del Soronea-Amma Kirol Kluba fue total ya que a la victoria de Roig (03:26.10) se sumaron el cuarto puesto de Ainhoa Intxausti, el quinto de Ainhoa Garikano y el séptimo de Larraitz Etxebeste para totalizar 17 puntos, 23 menos que el Gaikar alavés.

Con este doblete, el Soronea-Amma mejora los dos terceros puestos que logró en la pasada edición y repite con el equipo femenino el éxito logrado hace tres años.