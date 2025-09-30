Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los equipos masculino y femenino del Soronea-Amma en el podio de Ojén. A. J.
Carreras de Montaña

El Soronea-Amma de Tolosa, doble campeón de España de clubes

Se impuso tanto en categoría masculina como en femenina en el campeonato en línea celebrado en Ojén

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:46

El Soronea-Amma Kirol Kluba de Tolosa se ha proclamado este fin de semana doble campeón de España de clubes al imponerse tanto en categoría ... masculina como en femenina en la localidad malagueña de Ojén. La entidad guipuzcoana lo hizo además logrando el triunfo individual en ambas pruebas gracias a las victorias de Oier Zubeldia y Estel Roig y consiguiendo en féminas clasificar a cinco mujeres entre las siete primeras clasificadas.

