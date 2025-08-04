«Ser sorda no es un límite y lo hemos demostrado»
La futbolista donostiarra, campeona mundial en Italia, cuelga las botas tras años como profesional en el fútbol sala femenino para personas sordas
Aitana Ábalos
San Sebastián
Lunes, 4 de agosto 2025, 02:00
La futbolista donostiarra, tras años en la élite del fútbol sala femenino para personas sordas, ha anunciado su retirada del fútbol. Se va por lo ... más alto, habiéndose proclamado campeona mundial en Montesilvano, Italia.
– ¿Cómo se siente tras proclamarse campeona del mundo y anunciar su retirada?
– Es una mezcla de emoción, orgullo y alivio. Sabía que el final estaba cerca y tenía claro que quería despedirme a lo grande. Retirarme con un oro mundial es indescriptible. Ha sido la mejor manera de cerrar este capítulo de mi vida.
– ¿Se veían como posibles ganadoras?
– Sabíamos que íbamos como favoritas, especialmente después de haber sido campeonas en las Sordolimpiadas el año pasado. Pero nunca confiadas. El deporte es impredecible. Yo confiaba plenamente en mis compañeras y tenía seguridad de que lo daríamos todo por el oro.
– ¿Qué sintieron al estar cerca de no poder viajar?
– Fue durísimo. Luchamos mucho para conseguir financiación: sorteos, subastas, campañas... Hubo mucha incertidumbre, incluso ayudas apalabradas se cayeron. Hasta poco antes no supimos si podríamos ir. Ver tanto apoyo fue muy emocionante y nos dio fuerza.
– ¿Cuándo decidió retirarse?
– Llevaba un par de años sintiendo que el final se acercaba. Decidí seguir un poco más, pero ya no disfrutaba como antes. El Mundial era el momento perfecto para despedirme.
– ¿Ha sido difícil decir adiós tras un logro tan grande?
– Mucho. Ganar un oro mundial y otro en las Sordolimpiadas hace que cueste dejarlo. Pero me voy con orgullo y gratitud. No imagino una mejor despedida.
– ¿Qué representa cerrar su etapa con este título?
– Es el broche de oro a años de esfuerzo y pasión. Representar a mi país, compartir todo con mis compañeras y demostrar que los sueños se cumplen... Lo llevaré siempre en el corazón.
– ¿Qué momento destacaría de su carrera?
– Dos. En 2018, mi debut en el Europeo de Finlandia: llegué sin conocer nada ni a nadie y me sentí muy acogida. Y las Sordolimpiadas, cuando ganamos nuestro primer oro: fue histórico y muy especial.
– ¿Qué ha significado formar parte de la selección?
– Un orgullo enorme. Al principio ni sabía que existía esta selección, y ahora ver cuánto hemos crecido y cómo inspiramos a otras personas sordas es muy especial. Me siento parte de ese cambio.
– ¿Cómo describiría el camino desde 2018 hasta hoy?
– Ha sido un camino de aprendizaje y evolución. Empezamos desde cero y fuimos creciendo juntas, superando momentos difíciles y logrando cosas increíbles.
– ¿Cuál ha sido su mayor reto como deportista sorda?
– Romper barreras de comunicación y visibilidad. Al principio no había referentes ni apoyo. Pero eso me motivó más a seguir y ser un ejemplo para otras.
– ¿Qué impacto cree que ha dejado?
– Creo que he contribuido a dar visibilidad al fútbol sala femenino y al deporte sordo. Ojalá haya ayudado a abrir puertas para muchas chicas.
– ¿Qué falta aún por mejorar?
– Más apoyo, recursos y visibilidad. Competimos al máximo nivel sin las mismas condiciones. Es urgente que se reconozca nuestro trabajo.
– ¿Qué le ha enseñado el fútbol más allá de lo deportivo?
– A confiar, a caerme y levantarme, a comunicarme y adaptarme. Me ha formado como persona y me ha dado una comunidad que me hizo sentir acompañada.
– ¿Qué mensaje daría a las niñas sordas que sueñan con jugar?
– Que crean en ellas mismas. Ser sorda no es un límite. Que luchen por su sitio, porque lo hay. Nosotras estamos aquí para demostrarlo.
– ¿Qué planes tiene ahora?
– Seguiré vinculada al deporte, sin la presión de competir. Estudio Ciencias del Deporte y quiero aportar desde otro rol, devolviendo todo lo que el fútbol me dio.
– ¿Cómo le gustaría ser recordada?
– Como una buena compañera, cercana, que siempre estuvo ahí, feliz por haber vivido todo lo que ha vivido, y que intentó aportar su granito de arena en cada momento. No necesito más que eso.
