Naroa Maldonado alza su medalla de campeona del mundo en el Fandería, campo donde ha jugado durante años. Sara Santos
Naroa Maldonado | Exfutbolista de la Selección Española de Sordos

«Ser sorda no es un límite y lo hemos demostrado»

La futbolista donostiarra, campeona mundial en Italia, cuelga las botas tras años como profesional en el fútbol sala femenino para personas sordas

Aitana Ábalos

San Sebastián

Lunes, 4 de agosto 2025, 02:00

Comenta

La futbolista donostiarra, tras años en la élite del fútbol sala femenino para personas sordas, ha anunciado su retirada del fútbol. Se va por lo más alto, habiéndose proclamado campeona mundial en Montesilvano, Italia.

