Un sensacional final de vuelta hace sonreír a Rahm en el desenlace del US Open

Jon Rahm salió aliviado del duro test de Oakmont. Sin nada en juego en la última ronda más que la honra y la posibilidad de ... escalar posiciones con la mirada puesta en el top-10, el vizcaíno no falló. Se hizo esperar, sí, pero un sensacional final de vuelta con tres birdies en los tres últimos hoyos, los mismos en los que la víspera dilapidó sus opciones de levantar su segundo US Open, le permitió entregar la mejor tarjeta del día hasta el momento. Su -3, el mismo que Rory McIlroy, en el caso del norirlandés para un acumulado de +7, le permitió ser séptimo con un global de +4. El juego se suspendió por tormenta eléctrica durante una hora y media. A la reanudación, tras un espectacular desenlace en el que hasta siete jugadores lideraron o coliderado el torneo, se impuso JJ Spaun con un putt de 21 metros para superar a Robert MacIntyre.

Fue otra jornada de tener paciencia y de resetear la mente después de cada opción perdida. Porque una vez más Rahm desperdició putts de menos de tres metros para birdie, como el del par 5 del 12, y porque de nuevo muchos de sus hierros no garantizaron ninguna opción de rebaja dado la gran distancia con respecto al agujero. Claro que tampoco entraba en las quinielas ese 'purazo' marca de la casa de Rahm, como esos que metió en 2021 para conquistar su primer major, en el par 3 del 16. Desde quince metros embocó el León de Barrika para soltar un rugido en Oakmont.

Clasificación:

1. J. J. Spaun (EE UU) -1

2. Robert MacIntyre (ESC) +1

3. Viktor Hovland (NOR) +2

4. Cameron Young (EE UU) +3

-. Tyrrell Hatton (ING) +3

-. Carlos Ortiz (MEX) +3

7. Jon Rahm (ESP) +4

-. Scottie Scheffler (EE UU) +4

-. Sam Burns (EE UU) +4

10. Ben Griffin (EE UU) +5

- Russell Henley (EE UU) +5

Quería despedirse con buenas sensaciones del emblemático campo en el que debutó allá por 2016, edición en la que apenas cuatro jugadores bajaron del par y en la que Rahm terminó en la posición 23 con una tarjeta acumulada de +7, la misma con la que inició este domingo la ronda definitiva. Así que se puso manos a la obra para ser más certero que nunca con los hierros. En el 17 consiguió una fantástica recuperación desde el altísimo rough para dejarse un metro de putt, misma distancia que consiguió con un fabuloso golpe en la calle del 18 desde 153 metros.

Se quitó la gorra bajo el sol de justicia de este rincón privilegiado de Pensilvania, agradeció el calor del público y su cara reflejó satisfacción. El vizcaíno, en un final similar al del reciente Masters, maquilló un torneo agridulce que soñó con ganar después de una buena primera jornada con uno bajo par, 69 golpes, empeorada con dos vueltas de 75 y 73 que le sacaron de sus casillas y de cualquier pronóstico. Este domingo bajó hasta los 67. Puede que Rahm se acordase de lo que dijo el último día en Augusta: «Sin presión es más fácil». Lo cierto es que le ha convencido el golf que ha desarrollado, pero sin duda el gran debe es el putter que tantos puños al aire le ha negado estos días. Ha fallado catorce de menos de tres metros. Con que hubiesen entrado, por ejemplo, la mitad, hubiese tenido medio título en el bolsillo.

Rahm sufrió en los primeros tres hoyos, desafíos en los que firmó pares que saben a gloria. Y en el primer par 5 de Oakmont, el del 4, consiguió un birdie que por centímetros no fue eagle, recompensa que cosechó el jueves con un juego calcado al lucirse con el híbrido desde la calle. Pero, al igual que le ha pasado durante la semana, cada birdie era respondido con bogey. Lo firmó en el 7 después de lamentar dos buenas opciones de rebaja. En el par 4 de la séptima bandera encontró la calle, pero luego se fue al búnker y desde la arena la recuperación no fue nada buena al generarse un compromiso de cuatro metros para par que no entró. Después encadenó, hasta ese fantástico final de torneo, ocho hoyos jugados al par.

Buenas estadísticas

Otro aspecto positivo de la última jornada es la fiabilidad que mostró desde el tee. De las catorce calles de Oakmont –se restan los cuatro pares 3– cogió once. Hasta el hoyo nueve no falló ninguna y otro de sus errores llegó al intentar buscar el green del 17 de un solo golpe. Y sobre los greenes en regulación, estadística que refleja si has alcanzado el green en dos golpes menos del par, es decir, para tener opción de birdie, hizo 16 de 18.

Última jornada:

Hoyo Par Golpes Balance

1) 4 calle-fringe-2 putts PAR +7

2) 4 calle-calle-chip-putt PAR +7

3) 4 calle-green-2 putts PAR +7

4) 5 calle-green-2 putts BIRDIE +6

5) 4 calle-green-2 putts PAR +6

6) 3 green-2 putts PAR +6

7) 4 calle-búnker-green-2 putts BOGEY +7

8) 3 green-2 putts PAR +7

9) 4 pinaza-green-2 putts PAR +7

10) 4 calle-green-2 putts PAR +7

11) 4 calle-green-2 putts PAR +7

12) 5 calle-prerough-green-2 putts PAR +7

13) 3 green-2 putts PAR +7

14) 4 rough-green-2 putts PAR +7

15) 4 calle-green-2 putts PAR +7

16) 3 green-putt BIRDIE +6

17) 4 rough-green-putt BIRDIE +5

18) 4 calle-green-putt BIRDIE +4