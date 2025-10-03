Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plantilla de la Real, con su entrenador Lorente en el centro, posa en el campo de hockey hierba ubicado junto al hipódromo de San Sebastián. RS
Hockey hierba

La Real mezcla cantera y fichajes para instalarse en la zona media

El nivel medio de los equipos de la Liga dificulta pelear por títulos: «Estamos compitiendo muy bien», admite su entrenador Llorente

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:58

Ivan Lorente no esconde que está «ilusionado» porque tiene entre manos un grupo de jugadoras, «mezcla de experiencia con canteranas», que está haciendo que la ... Real esté «compitiendo muy bien». Y eso es bastante decir cuando ya se ha pasado por el terreno del campeón Club de Campo, en donde la Real llevó empatado el partido hasta el último cuarto. Ese duelo en la primera jornada, acabado con derrota por 4-1, corroboró las «buenas sensaciones» que había ofrecido el equipo en pretemporada y que ha confirmado después con una importante victoria en casa ante el CD Terrassa, en un partido con un resultado final corto (2-1) que «no refleja lo que fue porque pudieron ser dos goles más como poco». La Real tiene esos tres puntos tras dos partidos y está a la espera de conocer qué decide el Comité de Competición respecto al partido ante el Junior que no se jugó el pasado sábado en Zubieta porque el equipaje y los sticks de las jugadoras del equipo catalán se extraviaron en el desplazamiento en avión. A priori, esos puntos deberían ser de la Real.

