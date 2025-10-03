La Real mezcla cantera y fichajes para instalarse en la zona media

Ivan Lorente no esconde que está «ilusionado» porque tiene entre manos un grupo de jugadoras, «mezcla de experiencia con canteranas», que está haciendo que la ... Real esté «compitiendo muy bien». Y eso es bastante decir cuando ya se ha pasado por el terreno del campeón Club de Campo, en donde la Real llevó empatado el partido hasta el último cuarto. Ese duelo en la primera jornada, acabado con derrota por 4-1, corroboró las «buenas sensaciones» que había ofrecido el equipo en pretemporada y que ha confirmado después con una importante victoria en casa ante el CD Terrassa, en un partido con un resultado final corto (2-1) que «no refleja lo que fue porque pudieron ser dos goles más como poco». La Real tiene esos tres puntos tras dos partidos y está a la espera de conocer qué decide el Comité de Competición respecto al partido ante el Junior que no se jugó el pasado sábado en Zubieta porque el equipaje y los sticks de las jugadoras del equipo catalán se extraviaron en el desplazamiento en avión. A priori, esos puntos deberían ser de la Real.

Más allá de esta circunstancia, la Real tiene como objetivo la clasificación para la Copa, que jugarán los ocho equipos mejor clasificados al final de la primera vuelta, y estar lo más cerca posible de los cuatro equipos que jugarán el playoff por el título. «Vamos a ir semana a semana. No queramos correr más de la cuenta», frena Llorente. Club de Campo, Complutense, Egara, Junior, Atlétic Terrassa... La nómina de aspirantes a pelear por los títulos engorda cada temporada lo que a su vez dificulta la posibilidad de que la Real pueda volver a ser el equipo que ganaba ligas –la última vez que lo hizo fue en la 2017/18–.

Ahora las miras son otras, «sin perder por ello la ambición por mejorar siempre», subraya Lorente. Por de pronto, de la cantera de la Real siguen saliendo jugadoras competitivas que necesitan de refuerzos externos para crecer y poder competir en la liga sin pasar apuros para confirmar la permanencia. El traspaso del brazalete de capitana de Julene Sánchez a la internacional absoluta Jone Alba es un claro ejemplo. También siguen Ainhoa Huegun, Laura Garate, Leire Zubizarreta y María Fernández, entre otras.

A esa base de canteranas se han sumado la centrocampista chilena Doménica Ananías, «una pivote defensiva muy segura con la bola que necesitábamos», y dos uruguayas que han caído del cielo porque han decidido estudiar en San Sebastián al menos hasta navidades. Son la guardameta Miranda Martínez, una posición en la que la Real ya estaba bien cubierta con dos porteras, y su compatriota, la centrocampista María Agustina Díaz.

Atlétic y Complutense son los dos próximos encuentros a los que debe hacer frente la Real. Visitará al primero, al subcampeón de Liga, el domingo, y recibirá en una semana a las madrileñas, «reforzadas esta temporada de forma importante». Por delante veintidós jornadas de liga regular hasta el 24 de mayo, con parón desde el 23 de noviembre al 15 de marzo que la selección española aprovechará para preparar la Copa del Mundo que se jugará en agosto en Países Bajos y Bélgica.