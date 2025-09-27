Rahm sigue en modo apisonadora y Europa pone tierra de por medio en Nueva York

Jon Rahm sigue pletórico en esta Ryder. Tercer partido, tercer punto que consigue. Si el viernes logró por primera vez en su historial dos victorias ... en el primer día de competición, ha ampliado su espectacular registro a un tres de tres. Solo Tommy Fleetwood le sigue el ritmo en una Europa que ha vuelto a dominar a Estados Unidos rumbo al título en Nueva York. El inglés consiguió también su punto junto a Rory McIlroy al derrotar a Harris English y Collin Morikawa por 3&2.

El día comenzó bien para los americanos, con el triunfo de Bryson DeChambeau y Cameron Young sobre Matt Fitzpatrick y Ludvig Aberg por 4&2. Pero el Viejo Continente se levantó y logró tres puntos consecutivos para dejar la Ryder 3,5-8,5, el último de forma agónica gracias a Robert MacIntyre y Viktor Hovland, que superaron por un hoyo a Russell Henley y Scottie Scheffler. El número uno del mundo sigue de capa caída, ha perdido los tres duelos que ha jugado. Pase lo que pase en el turno de tarde, Europa llegará líder al día decisivo. Viento de cara. Es la primera vez que Europa ha ganado las tres primeras sesiones en territorio enemigo.

El vizcaíno ha vuelto a jugar los foursomes al lado de su incondicional Tyrrell Hatton. «Jugamos todo el año juntos», ha recordado el inglés, un tipo que se entiende a las mil maravillas con su capitán en la Legión XIII del LIV. Si uno pegaba un buen drive, el otro sacaba un hierro genial. Con una complicidad absoluta, han superado a Xander Schauffele y Patrick Cantlay por 3&2, es decir, con tres hoyos de ventaja y a falta de dos por completar. Impresionante fue un chip para birdie de Rahm en el hoyo 8, en una posición dificilísima, desde el rough y con los pies en la arena. «He jugado a acercarla, peor la bola ha salido muy bien. Ha sido un milagro», ha deslizado el vasco.

Con las dos victorias que llevan juntos en Bethpage, Rahm y Hatton atesoran ya uno de los mejores registros como pareja. Han ganado cuatro partidos y empatado otro. El empate fue en los fourballs de 2021, por lo que sus cuatro victorias son en foursomes (golpes alternos). Hasta este sábado solo habían conseguido un cuatro de cuatro Sergio García -el jugador con más puntos de la historia de la Ryder, con 28,5- y el hoy capitán Luke Donald. Pero es que minutos antes de que lo consiguieran el de Barrika y el británico lo lograron también McIlroy y Fleetwood, otro binomio muy sólido que está llevando en volandas al Viejo Continente.

De récord

Con ese punto Fleetwood se convierte, además, en el jugador europeo con mayor porcentaje de victorias con un mínimo de diez partidos. Ha ganado 11 de 15 puntos posibles (73%), superando el 70% (10,5 de 15) del propio Donald. El mismo registro del capitán tiene ahora Rahm. El vizcaíno perdió sus dos primeros partidos en la Ryder de 2018, pero desde entonces solo ha caído una vez en sus siguientes doce compromisos: ante Scheffler en el individuales de 2021. A nadie se le escapa que es uno de los mejores jugadores del continente en la historia reciente.