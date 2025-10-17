Primer paso para el canal de aguas bravas

La Asociación Orbeldi Ur Bizi Kanala Elkartea, constituida por el Gobierno Vasco y la Federación Guipuzcoana de piragüismo, ha presentado ante la Confederación Hidrográfica ... del Cantábrico la solicitud para «el aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 12 metros cúbicos por segundo el río Orio en la presa Orbeldi, en Usurbil, con destino a la práctica deportiva del piragüismo». Así aparece la petición en el Boletín Oficial del Estado con fecha del pasado jueves día 9.

En la práctica se trata del primer paso en la construcción del canal de aguas bravas que las instituciones vascas prometieron al calor de la medalla de plata conseguida por Maialen Chourraut en Tokio 2021 y del que aún no se tenían noticias. En concreto, fue Bingen Zupiria, entonces consejero de cultura y política lingüística del Gobierno Vasco, el que anunció la posibilidad de disponer de un canal en Euskadi en un plazo máximo de dos años. Han tenido que pasar cuatro para que algo se haya movido.

Una vez registrada la solicitud de Orbeldi se abre el plazo de un mes para que el peticionario presente ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico un proyecto para la utilización de las aguas. Durante este tiempo se admitirán otras peticiones que tengan el mismo objeto. Se denegará, eso sí, toda solicitud que suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura en la petición inicial.

Plan de impacto ambiental

En junio de 2024 Goizane Álvarez, diputada foral de Deportes, explicó en Juntas Generales a una pregunta sobre la cuestión del juntero del PP, Mikel Lezama, que hasta que la Confederación Hidrográfica no aprobase el plan de impacto medioambiental el proyecto no podía echar a andar. «Mientras no se dé ese paso, no se podrá licitar ni seguir avanzando», afirmó. Según ha podido saber este periódico, ese expediente ambiental está en vías de ser aprobado después de varias modificaciones. Los plazos que manejan las instituciones es que sea una realidad a mediados de 2026 y, a partir de ahí, las obras podrían arrancar en un plazo de tres meses.

La sociedad Orbeldi, constituida por el Gobierno Vasco y la Federación Guipuzcoana, es la que se encarga de encarrilar los trámites y requisitos necesarios hasta que se ponga la primera piedra. Álvarez recordó hace un año que había una primera partida de 50.000 euros en el proyecto de Presupuestos de 2024 para el nuevo canal del total de 1,5 millones que prevé poner la Diputación, siempre con el respaldo económico del Gobierno Vasco.

En el 'Canal Maialen Chourraut', como será bautizado en honor a la mejor piragüista vasca de la historia, se creará una escuela de base para la iniciación y entrenamiento de categorías inferiores y su uso también se destinará al ocio y a la recreación. En cuanto a sus características técnicas, tendrá una pendiente negativa del 1,4%, por lo que en los 200 metros se descenderán 2,8 metros de desnivel. El canal artificial contará con obstáculos modulables, por lo que el circuito se podrá modificar.

Para su construcción se eligió el barrio Urdaiaga de Usurbil porque el Oria llega allí con mucho caudal, por lo que no será necesario un sistema de bombeo. Así se evitará un importante gasto de electricidad y la canalización del agua está muy avanzada en la zona. Se utilizará agua gravitatoria, que hace innecesario el traslado de la misma de arriba a abajo.