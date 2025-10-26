Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
De derecha a izquierda, los triunfadores el madrileño Hugo Martín, la catalana Julia Benach y el también madrileño Alejandro Rivas. Alberto aja
Escalada

Potes corona a tres campeones absolutos de la Copa de España

Alejandro Rivas, Julia Benach y Hugo Martín vencen en tres de las cuatro categorías y de paso ganan el título en las clasificaciones generales

Marco G. Vidart

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:06

Comenta

Uno demostró ser el rey de la velocidad –no hubo mujeres en esa prueba en Potes– Y los otros dos, los que mejor se adaptaron ... a los recorridos en la prueba de bloque. Los madrileños Alejandro Rivas y Hugo Martín y la catalana Julia Benach, sellaron en la capital lebaniega sus títulos de la Copa de España. Rivas en la de velocidad, y Martín y Benach en la de bloque. Los tres se llevan el mejor recuerdo de Potes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  5. 5

    Obradores históricos bajan la persiana
  6. 6 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  7. 7

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  8. 8 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  9. 9

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  10. 10 El reloj se atrasa: así afecta el cambio de hora a tu cuerpo y a la economía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Potes corona a tres campeones absolutos de la Copa de España

Potes corona a tres campeones absolutos de la Copa de España