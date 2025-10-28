El Ordizia Rugby Elkartea firma un acuerdo con el Biarritz Olimpique
El convenio suscrito permitirá incorporar a jugadores del club goierritarra a la dinámica de la entidad de Iparralde
San Sebastián
Martes, 28 de octubre 2025, 11:43
El Ordizia Rugby Elkartea ha alcanzado un acuerdo con el Biarritz Olimpique Rugby Association para la firma de un convenio de colaboración que permitirá incorporar ... a jugadores del club goierritarra a la dinámica del club de Iparralde.
En una nota hecha pública, el club señala que «con esta alianza, el Ordizia Rugby Elkartea refuerza su compromiso con la formación y promoción de jugadores de su cantera, dotándolos de un entorno de mayor competencia y nuevas oportunidades para continuar su desarrollo deportivo en un entorno cada vez mas exigente y competitivo».
«El acuerdo incorpora medidas para el desarrollo técnico de la estructura deportiva del club de Hegoalde de forma que se fortalezca la base técnico-deportiva sobre la que se asienta el club», añade.
Considera el Ordizia Rugby Elkartea que «este convenio permitirá una colaboración estrecha entre ambas entidades asegurando una formación integral de jugadores y cuadros goierritarras, acorde con los valores y metodología del Ordizia Rugby Elkartea», confiando en que «esta nueva etapa aportará beneficios deportivos y formativos, consolidando la apuesta por el crecimiento sostenible y la excelencia en la formación de jugadores del Ordizia».
