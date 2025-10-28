El Ordizia Rugby Elkartea firma un acuerdo con el Biarritz Olimpique

El Ordizia Rugby Elkartea ha alcanzado un acuerdo con el Biarritz Olimpique Rugby Association para la firma de un convenio de colaboración que permitirá incorporar ... a jugadores del club goierritarra a la dinámica del club de Iparralde.

En una nota hecha pública, el club señala que «con esta alianza, el Ordizia Rugby Elkartea refuerza su compromiso con la formación y promoción de jugadores de su cantera, dotándolos de un entorno de mayor competencia y nuevas oportunidades para continuar su desarrollo deportivo en un entorno cada vez mas exigente y competitivo».

«El acuerdo incorpora medidas para el desarrollo técnico de la estructura deportiva del club de Hegoalde de forma que se fortalezca la base técnico-deportiva sobre la que se asienta el club», añade.

Considera el Ordizia Rugby Elkartea que «este convenio permitirá una colaboración estrecha entre ambas entidades asegurando una formación integral de jugadores y cuadros goierritarras, acorde con los valores y metodología del Ordizia Rugby Elkartea», confiando en que «esta nueva etapa aportará beneficios deportivos y formativos, consolidando la apuesta por el crecimiento sostenible y la excelencia en la formación de jugadores del Ordizia».