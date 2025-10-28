Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los representantes del Ordizia Rugby Elkartea y del Biarritz Olympique tras la firma del acuedo. ORE
Rugby

El Ordizia Rugby Elkartea firma un acuerdo con el Biarritz Olimpique

El convenio suscrito permitirá incorporar a jugadores del club goierritarra a la dinámica de la entidad de Iparralde

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 11:43

Comenta

El Ordizia Rugby Elkartea ha alcanzado un acuerdo con el Biarritz Olimpique Rugby Association para la firma de un convenio de colaboración que permitirá incorporar ... a jugadores del club goierritarra a la dinámica del club de Iparralde.

