Oier Díaz se cuela en la final del Mundial

Oier Díaz (Santiagotarrak-ZAISA) ha terminado el Mundial de slalom que se disputa en Australia en undécima posición. Con 18 años recién cumplidos, el irundarra ... ha conseguido entrar en la final, además a lo grande. Ha sido séptimo en la semifinal de C-1, a 1'75'' del primer clasificado y con el tercer mejor tiempo sin contar los toques. Iba para ganar la semifinal pero ha penalizado en la penúltima puerta.

Sólo entrar en la final ya era un éxito para Díaz, que antes del verano se proclamó campeón de Europa júnior. En la manga definitiva iba quinto pero un toque en la puerta 11 y el cansancio acumulado le han ido relegando hasta la undécima posición.

Por su parte, Miren Lazkano (Atlético San Sebastián) no ha podido disputar la final, puesto que ha quedado en decimonovena posición y entraban las doce mejores. No ha estado muy lejos en puestos, pero sí en segundos, casi seis, en gran parte por los ocho de penalización que ha arrastrado, con toques en las puertas 8, 10, 11 y 23.

El viernes será el turno de los kayakistas del Atlético San Sebastián Maialen Chourraut, Pau Etxaniz y Leire Goñi.