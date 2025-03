Oiartzun KE y Pescados Ferreres, a por la Copa de Euskadi

El Oiartzun KE se jugará este sábado en Usansolo una plaza para la gran final de la Euskal Kopa de Futbol Sala que se disputará ... el domingo en Galdakao. El equipo oiartzuarra es el actual líder en la Liga Vasca, y tiene muy encarrilada una de las tres plazas de ascenso a Tercera División, un papel brillante teniendo en cuenta que es un recién ascendido, aunque con una situación particular. «Hemos tenido la oportunidad de ascender a Vasca muchos años pero hemos preferido quedarnos en la categoría provincial», confiesa el delegado y segundo entrenador del equipo, Oskitz Saizar. Esto se debe a que la categoría esta formada por diez equipos vizcaínos, dos alaveses y otro guipuzcoano, lo que «exige muchos desplazamientos y mucho presupuesto al club», teniendo también en cuenta la subida de precio de las fichas y de los árbitros al subir de categoría.

Esta temporada el equipo se ha atrevido a participar en la Liga Vasca, «han entrado unos chavales jóvenes con ganas y se ha dado el salto porque ellos han querido, han tirado del carro y se han comprometido a estar ahí y dar el callo con el objetivo claro de subir a tercera», confiesa Saizar.

El Oiartzun es «un equipo peleón, que físicamente está muy bien y tácticamente tenemos cinco o seis jugadas que saben hacer bien», pero sobre todo, «la clave es que somos una piña», cuenta. Todos los jugadores son del pueblo, «menos alguno de Errenteria y uno de Urnieta». El urnietarra es Víctor Silva, tiene 47 años y «es como un padre para nosotros». Víctor llegó a jugar en el Lauburu Ibarra de Segunda B. «Ya no juega al ritmo que jugaba antes, pero nos aporta muchísimo tácticamente y tampoco le hace falta correr mucho, porque él sabe colocarse», cuenta. Víctor es uno de los pilares del equipo junto al entrenador Chema y el propio Oskitz.

El plan va según lo planeado, el equipo va primero, ocupando una de las tres plazas de ascenso directo de categoría, y se ha colado en la Final Four de la Copa de Euskadi. El formato de este cuadrangular se divide en dos semifinales, que tendrán lugar este sábado en Usansolo (17.00 y 19.30 horas), y los ganadores se veran las caras en la final que se disputará en Galdakao (18.30 horas). El sorteo no ha sido benevolente con el Oiartzun, que se medirá al Otxartabe. Tercer clasificado de Segunda B, aspirante al ascenso y campeón de este mismo torneo hace dos años tras vencer al Antiguoko (1-4). Sin embargo esto no da vértigo a los oiartzuarras, que ya saben lo que es ganar a equipos de divisiones superiores en esta competición. Vienen de eliminar al Lauburu Ibarra, segundo clasificado por delante del Otxartabe en Segunda B, en cuartos (7-3) y al Kukuyaga de Tercera en octavos (6-5). «Que las eliminatorias fueran en casa tuvo mucho que ver. Ellos tienen que venir de fuera y aunque haya un salto inmenso de calidad, entre que nos motivamos, que ellos vienen relajados porque se ven superiores y que la afición aprieta, es muy difícil hacernos daño» cuenta Oskitz. Sin embargo los partidos de este fin de semana se juegan lejos de Oarsoaldea.

Posible final guipuzcoana

En el otro lado del cuadro se encuentra el Pescados Ferreres Antxo. Los de Pasai Antxo son tricampeones de la Copa Guipuzcoana y han participado en dos ocasiones en esta Final Four, llegando a ser subcampeones en la edición de hace tres campañas.

Se medirán al Beti Araba en una eliminatoria «muy abierta entre dos muy buenos equipos» según Oskitz. Se han enfrentado en dos ocasiones esta temporada en Tercera División y ambos partidos se los han llevado los vitorianos. «Queremos una revancha y que a la tercera vaya la vencida», comenta Nasir Ugalde ex-jugador y entrenador del equipo. El polideportivo Urreta de Galdakao podría albergar el domingo a las 18.30 horas una final gipuzcoana, y por ende, podríamos ver un campeón del territorio por segundo año consecutivo, después de que el Antiguoko consiguiese alzar el trofeo la edición pasada en Lezo. Además, se convertiría en la tercera vez en tres temporadas que oiartzuarras y antxotarras se enfrentasen en las rondas finales de alguna competición. «Tenemos un pique sano con el Pescados, los dos últimos años nos hemos encontrado con ellos en semifinales de la Copa provincial y, lastimosamente, hemos perdido en las dos ocasiones», recuerda Oskitz. «Nos separan cinco kilómetros y que la final de la copa fuera un derbi sería muy bonito», confiesa Nasir.

Rivalidades aparte, lo que esta claro es que se va a vivir un fin de semana apasionante de fútbol sala, al que acudirán aficiones de los tres territorios para ver cuál de los cuatro equipos consigue levantar el título que consolida al mejor equipo de todo Euskadi.