Pocos mejor que él saben hacia dónde van los gustos de los practicantes de deporte. Garmin diseña, fabrica y comercializa dispositivos, apliaciones de navegación, comunicación e información, la mayoría de los cuales incorpora tecnología GPS.

– Se agotan las inscripciones en los maratones, en los triatlones de corta y larga distancia, los gimnasios están a tope...

– Es evidente que hay un cambio de hábitos. Hemos entendido que el deporte es salud y nos hemos lanzado a tumba abierta. Hace años éramos cuatro los que corríamos por la Diagonal de Barcelona y hoy hay que ir esquivando deportistas, y me encanta. Este crecimiento ha llevado a que haya una sensibilidad mayor hacia la salud, hacia el deporte bien hecho.

– Y es ahí donde entra la proliferación de dispositivos que ayudan al deportista.

– Es la relación con el deporte bien hecho. Es entrar en un proceso en el que algo pueda guiar al que lo lleva, en este caso un dispositivo que monitoriza las 24 horas, que ayuda a que el usuario deportista no se pase, a que no haga excesos o que si es un poco vago, le anime a ponerse en marcha. Nosotros ponemos nuestro grano de arena para que las personas disfruten un poco más de la actividad. Digamos que, como en otros aspectos, lo que permite Garmin es hacer mucho más fácil al cliente la manera de trabajar o de practicar su deporte favorito. Los avances de la electrónica han conseguido que lo que antes era difícil de conseguir se logre hacer sin necesidad de tener grandes conocimientos teóricos o técnicos.

– Supongo que eso hace que el usuario deportista sea cada vez más exigente.

– Y lo sabemos. Por eso es fundamental escucharles, a los que de verdad entienden. Nosotros tenemos un extenso departamento de ingeniería, apasionados del deporte, con una importante inversión de gasto en I+D, la mayor de la compañía, pero nunca olvidamos los inputs que recibimos de los usuarios finales. También nos encanta de vez en cuando dar una sorpresa tanto a nivel de software como de hardware como hicimos con la introdución de la linterna en nuestros relojes o el último modelo Fenix 8 Pro que permite alertar de una situación de emergencia gracias a la red de satélites Iridium sin necesidad de tirar de un teléfono móvil gracias a nuestro propio servicio de emergencia. Es una herramienta que ya ha intervenido en miles de rescates. La incorporación de mensajería, llamadas de voz y ubicación compartida directamente desde el reloj abre una puerta inédita a la seguridad y a la comunicación en montaña, rutas ciclistas de larga distancia o travesías al aire libre.

– Eso es ganar en seguridad.

– Comparándolos con los GPS tradicionales, la clave es que el GPS es unidireccional: te dice dónde estás. Pero el InReach es bidireccional, te permite enviar y recibir mensajes, compartir tu ubicación en directo y pedir ayuda estés donde estés, siempre que estés a cielo abierto (en medio del mar, también). No solo te dice dónde estás, sino que puede salvarte la vida. Y digo más: hemos introducido la primera pantalla MicroLED ultrabrillante en un smartwatch para que se puedan ver mejro que nunca los mapas, las estadísticas, las métricas de salud y bienestar.

– El caso es que ha llegado el día en el que los dispositivos establecen nuestro plan de entrenamiento en función de nuestra respuesta a los mismos, de cómo descansamos por la noche...

– Tenemos un equipo en Suecia que solo está centrado en ello. La recomendación a un usuario es distinta a la que le ofrece a otro. Utilizando los datos de salud y estado físico medidos por el reloj y analizados por la plataforma única Firstbeat Analytics, los entrenamientos diarios sugeridos tendrán en cuenta la calidad del sueño, los niveles de estrés, la carga de entrenamiento, el estado de recuperación y más. Un plan personalizado podrá ayudar a alcanzar los objetivos, ya sean lograr un récord personal en una próxima carrera específica o trabajar para mejorar gradualmente tus niveles generales de condición física.

– ¿Por qué Garmin?

– Primero, la calidad; nuestro cliente sabe que es mejor un producto algo más caro que el de la competencia, porque es fiable y duradero. Segundo, adelantarnos a sus necesidades. Nos satisface presentar novedades que el propio cliente ansiaba y pensaba que aún no existían. La clave es anticiparse, saber qué necesita incluso antes de que lo esté sugiriendo. Esto requiere estar muy pendiente de todo lo que pasa en el mundo, las posiblidades de aplicación y de fabricación, para estar en el mercado antes que la competencia.