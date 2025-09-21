Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo posa en Bethpage, con el vicecapitán Olazabal, el segundo a la derecha de pie AFP
Ryder Cup

«En Nueva York nos espera un ambiente muy hostil»

Ryder Cup ·

El vicecapitán José María Olazabal desgrana lo que espera en el duelo Europa-Estados Unidos a partir del jueves que viene en el campo de Bethpage

Álvaro Vicente

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:43

Estamos preparados para lo que nos vamos a encontrar». El vicecapitán del equipo europeo de la Ryder Cup, José María Olazabal, ya sabe lo que ... espera a sus jugadores en Nueva York, donde desde el viernes al domingo de la semana que viene se juega uno de los acontecimientos deportivos más seguidos en todo el planeta, con una audiencia estimada en televisión de 600 millones de espectadores. En 2031 se jugará en Camiral (Girona).

