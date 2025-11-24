Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las notas de la semana

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:39

Comenta
3

Maite Arraiza

3

Maite Arraiza se convirtió ayer en la primera ganadora local del Zurich Maratón de San Sebastián. La atleta donostiarra paró el crono de la 46º ... edición de la prueba en 2h44:59, para dejar la txapela en casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  3. 3

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  6. 6

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  7. 7

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  8. 8

    La polarización de la Justicia, a juicio
  9. 9

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado
  10. 10

    «Hay personas que comparten no solo vivienda, sino la propia habitación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las notas de la semana

Las notas de la semana