Las notas de la semana
Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:39
Maite Arraiza
3
Maite Arraiza se convirtió ayer en la primera ganadora local del Zurich Maratón de San Sebastián. La atleta donostiarra paró el crono de la 46º ... edición de la prueba en 2h44:59, para dejar la txapela en casa.
Barrenetxea
3
Ander Barrenetxea regaló a los aficionados blanquiazules uno de los goles que se quedan en el recuerdo. El jugador donostiarra se encargó de cerrar el partido en El Sadar con un gol prácticamente desde campo propio.
IDK
2
Eibar
0
El conjunto armero no levanta cabeza y continúa con la mala dinámica tras la derrota en Ipurua contra el Zaragoza. Los de Beñat San José tendrán que espabilar si no quieren verse en los puestos de descenso.
