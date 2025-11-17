Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las notas de la semana

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:33

Mikel Oyarzabal

3

El capitán de la Real sigue haciendo historia. Su doblete ante Georgia le coloca con 21 goles en la selección, superando a un histórico como Telmo Zarra, y confirma el buen momento que atraviesa en su carrera deportiva a los 28 años.

Peio Etxeberria

2

El pelotari de Zenotz se proclamó campeón del Cuatro y Medio en su tercera final en la jaula al ser muy superior a Javier Zabala. Esta txapela se une a la que conquistó el año pasado junto a Zabaleta en el Campeonato del Parejas.

Real Unión

1

El conjunto de Ramsés Gil ganó en Gal después de dos meses y suma diez puntos en las últimas cuatro jornadas que le han permitido remontar posiciones y colarse en zona de playoff de ascenso a Primera RFEF.

Bera Bera

0

La dichosa fortuna en los penaltis le dio la espalda y apeó de la fase de grupos al Super Amara ante el potente Dijon francés. Las donostiarras plantaron cara en todo momento pero la decepción que se llevaron fue grande. Una pena.

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  4. 4

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar
  8. 8

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  9. 9

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  10. 10

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027

