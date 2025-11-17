Las notas de la semana

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:33 Comenta Compartir

Mikel Oyarzabal 3

El capitán de la Real sigue haciendo historia. Su doblete ante Georgia le coloca con 21 goles en la selección, superando a un histórico como Telmo Zarra, y confirma el buen momento que atraviesa en su carrera deportiva a los 28 años.

Peio Etxeberria 2

El pelotari de Zenotz se proclamó campeón del Cuatro y Medio en su tercera final en la jaula al ser muy superior a Javier Zabala. Esta txapela se une a la que conquistó el año pasado junto a Zabaleta en el Campeonato del Parejas.

Real Unión 1

El conjunto de Ramsés Gil ganó en Gal después de dos meses y suma diez puntos en las últimas cuatro jornadas que le han permitido remontar posiciones y colarse en zona de playoff de ascenso a Primera RFEF.

Bera Bera 0

La dichosa fortuna en los penaltis le dio la espalda y apeó de la fase de grupos al Super Amara ante el potente Dijon francés. Las donostiarras plantaron cara en todo momento pero la decepción que se llevaron fue grande. Una pena.