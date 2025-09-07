Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'If Not Now' se impone en el Gran Premio San Sebastián. DABID ARGINDAR
Carreras de Caballos

'If Not Now' recuerda quiénes mandan

El castaño, que remonta para ganar el Gran Premio de San Sebastián, corona a la Yeguada Rocío, Arizkorreta y Janácek como reyes del verano

Imanol Arruti

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El Gran Premio de San Sebastián fue el perfecto resumen de lo que ha sido la temporada de verano que este domingo terminó en el ... hipódromo de Zubieta. En una carrera vibrante, plagada de alternativas, en la que acabó imponiéndose la raza de 'If Not Now', que tras sufrir un recorrido perdedor, fue superando uno a uno a los exhaustos punteros y terminó encontrando el hueco para ganar la última grande de la temporada, la decana, que vuelve a las vitrinas de Rocío dos años después.

