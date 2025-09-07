'If Not Now' recuerda quiénes mandan

El Gran Premio de San Sebastián fue el perfecto resumen de lo que ha sido la temporada de verano que este domingo terminó en el ... hipódromo de Zubieta. En una carrera vibrante, plagada de alternativas, en la que acabó imponiéndose la raza de 'If Not Now', que tras sufrir un recorrido perdedor, fue superando uno a uno a los exhaustos punteros y terminó encontrando el hueco para ganar la última grande de la temporada, la decana, que vuelve a las vitrinas de Rocío dos años después.

Claudicó el ganador de la Copa de Oro Philippo, que no fue ni la sombra del caballo que se hizo gigante el 15 de agosto. 'Shelby' se fue a por él al inicio de la recta creyendo que le llevaría hasta la meta, pero fue una trampa.

'Philau' siguió al tordo creyendo que era la estela buena, pero también se encontró con el muro invisible de la distancia. Y cuando parecían fuera de juego, frente a las abarrotadas tribunas, aparecieron por el exterior 'If Not Now' y 'Chergui', que regalaron una eléctrica batalla final.

Los donostiarras Arizkorreta y Miguel Alonso coparon las cinco posiciones remuneradas, culminando un verano fantástico para los dos. Ambos comparten podio con un Jesús López que ayer sumó otras dos victorias con 'Falastini' y 'Bailen', para llegar a los doce éxitos desde que arrancó junio. Casi insuperable.

Imprescindibles mejoras

La jornada y el desenlace de ayer fueron un epílogo que sirve de perfecto resumen de un mitin que ha sido un éxito en cuanto asistencia a un hipódromo de San Sebastián que debe recibir ahora el permiso y el apoyo del Ayuntamiento de Donostia para iniciar unas imprescindibles mejoras para el 2026.