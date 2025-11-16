Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de escolares disputa sus partidas durante un torneo en el Carmelo Balda. José Mari López
Kirolean errespetuz

«Aquí se da la mano ganes, pierdas o hagas tablas»

Jaque Mate. ·

Gros Xake Taldea lleva más de 30 años divulgando en Donostia los valores del respeto en el deporte a través del ajedrez

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

El ajedrez es uno de los juegos más antiguos que han llegado a nuestros días. Su origen todavía resulta todo un misterio, rodeado de férreos ... códigos de respeto y corrección. Es la única modalidad en la que los dos deportistas se pueden poner de acuerdo para empatar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

