Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maialen Chourraut ha completado un gran Mundial en Australia. Marc Etxaniz
Aguas bravas

Maialen Chourraut, quinta en el Mundial

Pau Etxaniz y Leire Goñi se han quedado fuera de la final

Iñigo Aristizabal

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Maialen Chourraut ha logrado la quinta posición en la final de K-1 del Mundial de slalom que se está disputando en Sydney, Australia, quedando a menos de dos segundos del podio.

La triple medallista olímpica ha completado una gran jornada final, avisando de sus intenciones desde la semifinal, en la que ha sido segunda, a 1''84 de la francesa Prigent y con un toque, en la penúltima puerta del recorrido.

En la final, la lasarteoriatarra prácticamente ha calcado el tiempo de la bajad anterior, lo que le ha valido la quinta posición, a 5''22 del oro y a 1''70 del podio. En este caso ha tocado la puerta doce y esa penalización de dos segundos, entre otras cosas, ha sido la que no le ha permitido conseguir la medalla de bronce.

En la última jornada de slalom han competido otros dos piragüistas del Atlético San Sebastián, quedando apeados en la semifinal. Pau Etxaniz ha sido vigésimo, con un toque, a tres segundos de la final, y Leire Goñi ha acabado vigesimoprimera, también con un toque y a seis segundos de entrar entre las doce mejores.

El Mundial de Australia acabará el sábado con la disputa del kayak-cross, donde la representación guipuzcoana correrá a cargo de Maialen Chourraut y Miren Lazkano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  4. 4

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  5. 5 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo
  8. 8

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  9. 9 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  10. 10 La reunión de los participantes de El Conquis en una boda tradicional vasca: «Estamos de boda con los Yocahu»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maialen Chourraut, quinta en el Mundial

Maialen Chourraut, quinta en el Mundial