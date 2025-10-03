Maialen Chourraut, quinta en el Mundial

Iñigo Aristizabal San Sebastián Viernes, 3 de octubre 2025, 08:39 Comenta Compartir

Maialen Chourraut ha logrado la quinta posición en la final de K-1 del Mundial de slalom que se está disputando en Sydney, Australia, quedando a menos de dos segundos del podio.

La triple medallista olímpica ha completado una gran jornada final, avisando de sus intenciones desde la semifinal, en la que ha sido segunda, a 1''84 de la francesa Prigent y con un toque, en la penúltima puerta del recorrido.

En la final, la lasarteoriatarra prácticamente ha calcado el tiempo de la bajad anterior, lo que le ha valido la quinta posición, a 5''22 del oro y a 1''70 del podio. En este caso ha tocado la puerta doce y esa penalización de dos segundos, entre otras cosas, ha sido la que no le ha permitido conseguir la medalla de bronce.

En la última jornada de slalom han competido otros dos piragüistas del Atlético San Sebastián, quedando apeados en la semifinal. Pau Etxaniz ha sido vigésimo, con un toque, a tres segundos de la final, y Leire Goñi ha acabado vigesimoprimera, también con un toque y a seis segundos de entrar entre las doce mejores.

El Mundial de Australia acabará el sábado con la disputa del kayak-cross, donde la representación guipuzcoana correrá a cargo de Maialen Chourraut y Miren Lazkano.