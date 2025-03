Para alguien tan especial que levanta pesas y que lucha por sobrevivir, bajar los brazos no entra dentro de su naturaleza. Loida Zabala (Losar de ... la Vera, 1987) rebosa optimismo a pesar de los duros golpes que le ha dado la vida y esa entereza con la que afronta el cáncer terminal que padece es toda una lección de vida y ejemplo de superación que causan admiración. La deportista paralímpica acaba de conquistar su vigésimo título nacional consecutivo de halterofilia adaptada, pero lejos de conformarse con estar ahí, que ya es extraordinario, se propuso nada menos que batir el récord de España y eso que esa misma mañana no sabía si podría competir. Así es Loida Zabala. Única. Resiliente. Una luchadora que desafía la lógica y rompe barreras.

Para ella cada día es un regalo y aunque su futuro es el presente tiene una meta que le mantiene agarrada a la vida y es llegar a los Juegos de Los Ángeles en 2028. Se ha programado una alarma en su móvil para cuando se supone llegue ese día y que espera escuchar. Además de seguir ampliando su impresionante palmarés no para de recibir reconocimientos, el último de la Delegación del Gobierno en Extremadura con el Premio Mujeres que rompen.

–Antes de nada, ¿cómo se encuentra?

–Me encuentro superilusionada con todo lo que acaba de pasar. Este evento para mí ha sido muy especial por compartirlo con otras mujeres que también se lo merecen y por vivirlo con toda Extremadura. Estoy muy agradecida a la Delegación del Gobierno en Extremadura por haber pensado en mí para un premio así.

–¿En qué punto está del tratamiento que sigue ahora?

–Actualmente estoy con un tratamiento en pastillas dirigido a mi tipo de cáncer. Es un tratamiento que dura entre dos o tres años aproximadamente y después cuando deje de hacer efecto ya tengo otro preparado. Lo importante sería alargar la vida lo máximo posible y quizás, a lo mejor, salga una cura, pero a día de hoy no existe.

–Con todo ese proceso y la medicación, ¿cómo se prepara para una competición?

–Para mí es muy sencillo ir a entrenar cada día porque es algo que me apasiona. Entonces para mí no es un sacrificio como tal. Sin embargo, el deporte aunque parezca muy duro desde fuera a mí me ha ayudado mucho a llevar el tema del cáncer y demás. Me hicieron una radiocirugía en el cerebro, empecé a estar muy mareada durante un mes, pero el deporte me ayudó mucho a quitarme esos mareos.

–Hasta el último momento no supo si podía competir en el Campeonato de España, pero acude, revalida el título y ya van 20 consecutivos.

–No me esperaba hacer esos 100 kilos nuevamente, ya que el año pasado empecé con 40 kilos después del diagnóstico del cáncer, la medicación y todo. Así que volver a ser yo para mí ha sido muy especial y eso me motiva a mejorar todavía mi marca mucho más para la siguiente.

–¿Cómo lo hace para que ese día de la competición a lo mejor no se encuentre bien y afronte ese desafío?

–Físicamente es cierto que tengo un cáncer que no tiene cura a día de hoy, pero como todo lo que hago me apasiona muchísimo al fin y al cabo te levantas por la mañana con toda la ilusión para comerte el día.

–Y nada menos que se plantea batir el récord de España. ¿Por qué se exige tanto?

–Para mí es muy importante tener objetivos y sueños en la vida. A veces incluso se cumplen sueños que ni siquiera pensabas que se iban a cumplir o que eran inalcanzables. Ahora mismo, aparte del parapowerlifting, también estoy empezando con el lanzamiento de peso desde febrero. El mes que viene tengo un Campeonato de España. En los primeros entrenamientos estaba lanzando 4 metros con 400 y me han dicho que el récord está en 4 con 750, así que voy a lanzar con la mayor fuerza posible para ver si podemos llegar en esa competición o quizás en la siguiente.

–Es un caso único, casi un milagro. Nada le detiene.

–Es difícil que algo me detenga porque la ilusión es más grande que las barreras.

–¿Qué le dicen los médicos cuando le ven competir y a ese nivel?

–Los médicos están superorgullosos de mí. En mi caso, la oncóloga principal, que es Maru Olmedo, me apoya muchísimo. Le dije de forma privada que quería llegar viva a Los Ángeles 2028 porque me quería clasificar y me dijo que iba a hacer todo lo posible para que llegase. Para mí forma parte del equipo.

–¿Y si le recomendasen parar?

–En algún caso, por ejemplo, antes de la Copa del Mundo de Egipto que necesitaba ir para clasificarme para los Juegos de París me dijeron que por el tumor cerebral que tenía que era peligroso viajar en avión y finalmente me monté en ese avión porque para mí era muy importante ir. Es verdad que he arriesgado en varios momentos, como por ejemplo, para poder bajar de peso tuve que dejar la medicación, era algo superarriesgado, pero al final bajé de peso y no se volvió más grave el cáncer. Tuve esa suerte porque para mí es muy importante el deporte, pero siempre que se pueda sobrevivir para mí tiene su prioridad.

–¿Merece la pena llevarse al límite, aunque le repercuta en un deterioro de la salud?

–Hasta ahora ha merecido la pena. Me sacrifico mucho y me esfuerzo todo lo que pueda en sobrevivir para seguir cumpliendo sueños.

–¿Qué le supone pensar a tan largo plazo como unos Juegos en sus circunstancias en sentido vital, más allá del mérito que de por sí tiene a nivel deportivo?

–Es difícil llegar a Los Ángeles 2028 viva. En mi caso es una de las cosas que más me ilusionarían llegar. Me centro más en el día a día y sin darme cuenta poco a poco estamos más cerca.

–¿Cómo se recupera su cuerpo de todo ese esfuerzo que requiere la gran competición?

–Después de un gran campeonato suelo estar bastante cansada porque no solo haces esfuerzo físico, sino también mental el activarte todo. Suelo descansar un par de días después de competir y es lo único que descanso en todo el año.

–¿De dónde saca esa fortaleza física y mental?

–Realmente no se necesita esa fuerza mental. Con que te apasione, para mí, creo que es suficiente.

–Paradógicamente impresiona su vitalidad, pese a todo es todo luz, optimismo y energía positiva. Su lucha es un ejemplo y cada aparición suya es una lección de vida que inspira a mucha gente.

–Me han dicho muchas personas que les inspiro y motivo y me alegra mucho porque es algo que me encanta hacer. Si puedo ayudar a cualquier persona por supuestísimo que ahí estaré.

–¿Se ve como un icono de romper con todo tipo de barreras?

–Eso me han dicho. Aunque yo me siento una persona totalmente normal. La gente dice que soy muy fuerte a nivel interior, pero yo diría que todo el mundo tiene esa fuerza interior, solo que hay que detectarla bien para poder sacarla.

–Detrás de esa sonrisa eterna y esa fuerza interior, ¿queda hueco para una Loida asustadiza?

–A día de hoy el único miedo que tengo es que cuando me tenga que ir que mi familia sufra porque al fin y al cabo son las personas que de verdad lo están pasando mal con esta situación y ojalá pudiera apoyarles en esos momentos. Yo siempre lo he querido hablar con mi madre y mi pareja, pero es algo que no quieren asumir y estaré ahí cuando lo necesiten.

–¿Tiene miedo a la muerte?

–No, a eso no. Lo tengo superasumido. Sé lo grave que es tener un cáncer incurable, pero estoy centrada en aquellas cosas que me apasionan completamente. Como ya sé cual es el final, lo que sí que sé es que el cáncer te puede quitar la vida de una vez pero no el resto de tus días, entonces voy a disfrutarla al máximo posible.

–¿Alguna vez se ha derrumbado y ha llegado a pensar en rendirse?

–Me he llegado a derrumbar un mes antes de los Juegos de Londres 2012 cuando tuve ese maltrato con la pareja que tenía. Pero centrarme en los Juegos me ayudó mucho a superarlo y a ser resiliente en esa situación.

–Ahora se agarra a Los Ángeles 2028 para sobrevivir. El deporte siempre como escape vital.

–Para mí es una motivación increíble y es lo que me hace pensar en eso y no en el problema que pueda tener en ese momento.

–La vida le ha golpeado tanto a nivel físico, emocional y de salud, ¿qué ha sido lo más duro por lo que ha pasado?

–Yo creo que lo del maltrato porque es algo que no me esperaba en ese momento. Todavía no era la mujer que soy a día de hoy. Te vas haciendo más fuerte conforme te van pasando ciertas circunstancias. Yo diría que ese fue el peor. Después me he sentido ya experimentada para poder saber que centrarme en el deporte me ayuda a salir de cualquier situación.

–¿Cuáles son sus próximos retos?

–Mi próximo reto es seguir siendo campeona de Europa como la última vez antes del diagnóstico del cáncer. Ojalá lo pueda ser el año que viene. Y el siguiente sería poder clasificarme para Los Ángeles 2028.