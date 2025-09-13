Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Pérez rompe a llorar tras cruzar la meta de los 35 kilómetros marcha del Mundial de Tokio. Reuters
Atletismo Mundiales Tokio

«Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»

Declafraciones ·

«Dije que vendría a por una medalla como mínimo y fue muy duro, pero esto no ha acabado», apunta la marchadora granadina tras revalidar su título mundial en 35 kilómetros

José Ignaciko Cejudo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:28

«Lloré como una niña chica al entrar al estadio; no esperaba ver a tanta gente. Era el sueño que me faltaba, y fue la ... vez que más lloré tanto antes como después de la prueba», reconoció María Pérez, todavía entre bailes, en declaraciones a Teledeporte tras revalidar en Tokio su título mundial en los 35 kilómetros marcha. «Aquí estoy... en la capital nipona de la que me fui siendo 'chocolate' en los Juegos Olímpicos», se congratuló la granadina en referencia al amargo cuarto puesto de 2021. Aun así, todavía promete batalla para revalidar también su título en los 20: «Esto no ha acabado, y no voy a celebrar nada todavía más allá de pedir permiso para comer algo de sushi, porque el sábado que viene tenemos otra cita e intentaré dar lo mejor que tenga y de lo que me quede en el cuerpo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  4. 4 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  5. 5 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  6. 6

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  7. 7

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  8. 8

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre
  9. 9 El espectáculo natural a un paso de Gipuzkoa: una cascada de 222 metros ideal para hacer senderismo
  10. 10

    Familiares de uno de los ertzainas asesinados en Itsasondo denuncian el tercer grado a Mikel Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»

«Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»