«Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»

«Lloré como una niña chica al entrar al estadio; no esperaba ver a tanta gente. Era el sueño que me faltaba, y fue la ... vez que más lloré tanto antes como después de la prueba», reconoció María Pérez, todavía entre bailes, en declaraciones a Teledeporte tras revalidar en Tokio su título mundial en los 35 kilómetros marcha. «Aquí estoy... en la capital nipona de la que me fui siendo 'chocolate' en los Juegos Olímpicos», se congratuló la granadina en referencia al amargo cuarto puesto de 2021. Aun así, todavía promete batalla para revalidar también su título en los 20: «Esto no ha acabado, y no voy a celebrar nada todavía más allá de pedir permiso para comer algo de sushi, porque el sábado que viene tenemos otra cita e intentaré dar lo mejor que tenga y de lo que me quede en el cuerpo».

«Peng me iba sacando las zapatillas y no paraba de escuchar a los chinos diciendo mi nombre por detrás, así que miré a Antonella (Palmisano) y nos fuimos poco a poco y con paso firme para definir la carrera porque no me la quería jugar en los últimos kilómetros», expuso María Pérez sobre el cambio de ritmo a falta de un tercio de la prueba aún que despejó su camino hacia la gloria. No tuvo que lastimar finalmente la tarjeta roja que había visto previamente y que ni tan siquiera advirtió: «Ni la vi, porque no me lo avisaron por megafonía, y me acojoné al verla en el panel; pero es lo que hay, este es nuestro deporte. Me condicionó en que quise mejorar la postura, pero ya iba desvaneciéndome».

«Dije que vendría a por una medalla como mínimo y ahora me toca recuperar, aunque estoy muy bien, pero fue muy duro con los picos de 90% de humedad que provocaron incluso caídas que me daban mucho respeto», compartió María Pérez, que agradeció la antelación de su preparación 'in situ'. «Creo que fui de las que más tiempo llevaba en Japón y fue uno de los mejores días para competir al estar nublado y chispear por la noche, pero no tiene nada que ver con nuestro país», recalcó.