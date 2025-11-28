Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hockey Hierba

La realista Leire Zubizarreta, camino del Mundial júnior en Santiago de Chile

La donostiarra disputa su primer gran torneo internacional. «El primer objetivo es pasar la fase de grupos», asegura

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Leire Zubizarreta ya está en Santiago de Chile donde el lunes se inaugura el Mundial júnior que finalizará el domingo 14 cuando se conozca ... el campeón. La donostiarra disputa con 20 años su primer gran torneo internacional gracias al buen rendimiento que viene ofreciendo en el primer equipo de la Real, en el que ha ido ganando peso en cada una de las cuatro temporadas que suma a sus espaldas.

