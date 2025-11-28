La realista Leire Zubizarreta, camino del Mundial júnior en Santiago de Chile

Leire Zubizarreta ya está en Santiago de Chile donde el lunes se inaugura el Mundial júnior que finalizará el domingo 14 cuando se conozca ... el campeón. La donostiarra disputa con 20 años su primer gran torneo internacional gracias al buen rendimiento que viene ofreciendo en el primer equipo de la Real, en el que ha ido ganando peso en cada una de las cuatro temporadas que suma a sus espaldas.

España está encuadrado en el grupo E junto a Escocia, Australia y Cánada. Pasa a la siguiente fase el primero de cada uno de los seis grupos y los dos mejores segundos. «A priori nos la jugaremos con Australia, con la que empatamos en verano en un amistoso, pero nunca se sabe. Hay que respetar a todos los equipos porque cualquier despiste se paga caro en un torneo tan corto», asegura Zubizarreta.

En el Mundial no falta ninguna de las grandes potencias (Australia, Países Bajos, Alemania, China, Bélgica...), así que no es fácil dar un candidato al triunfo. España, a priori, no está para pelear por ganarlo porque se presenta con un grupo renovado, con poca experiencia, pero si hay una selección capaz de dar sorpresas es ésta, dirigida por el madrileño Alejandro Iglesias. España se estrenará el martes ante Escocia (22 horas), el jueves a la misma hora se enfrentará a Australia y cerrará ante Cánada el sábado también a las 22 hora española.

En Santiago de Chile, donde es verano, las altas temperaturas pueden condicionar el desarrollo del mismo y la respuesta de las selecciones.

Zubizarreta juega en el centro del campo por la derecha y la previsión es que disponga de minutos importantes. Ha retrasado su posición después de jugar años en la delantera.

Antigua alumna de Ekintza, hoy estudia ADE con Derecho en la Universidad de Deusto y para poder jugar este Mundial ha tenido que hacer encaje de bolillos. «Me han aplazado los exámenes a cuando vuelva del torneo. Se han portado. Ojalá vuelva tarde porque será buena señal».