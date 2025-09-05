El Legends europeo arranca en Basozabal sin un favorito claro

Miguel Ángel Martín, el inglés Matthew Cort y el francés Thomas Levet abrirán hoy a las 9.00 horas el torneo del circuito europeo Legends ... que se juega hasta el domingo en Basozabal. Ellos tres serán los primeros y cada once minutos irán partiendo otros tres más desde el tee del 1 hasta las 10.39 horas cuando saldrán los últimos.

José María Olazabal partirá a las 9.55 horas junto a Markus Brier y James Kigston. Por delante tres jornadas sin corte para dar el primer ganador de este torneo, el de mayor entidad de los que se han celebrado nunca en Gipuzkoa, que aterriza en Basozabal gracias al imán que tiene Olazabal. El torneo cuenta con el respaldo de la Diputación, el Ayuntamiento donostiarra, Basque Tour y la Federación Vasca de golf, entre otros.

Las gentes del club han puesto todo de su parte para que las calles y greenes presenten un aspecto sobresaliente, a la espera de que el viento sur previsto para el domingo endurezca algo los greenes. La entrada es gratuita.

Scott Hend es quien lidera el ranking seguido de Keith Korne y Peter Baker. Cuando acabe este torneo, restarán cinco más para acabar la temporada en diciembre. El circuito pondrá rumbo a Alemania, Italia, Murcia, Vietnam y las Islas Bermudas.

Entre los participantes Simon Griffiths, Scott Venn, James Kingston, Pete Baker, Keith Horne, Mark Brown, Steve Webster–, jugadores con experiencia en la Ryder Cup –Stephen Gallacher (en la edición de 2014) Miguel Ángel Martín (1997), Jean Van de Velde (1999), Jarmo Sandelin (1999), Philip Price (2002), Niclas Fasth (2002) y Thomas Levet (2004)–, un ganador del US Open –Michael Campbell, en 2005– y Olazabal.

El torneo arrancará después del pro-am jugado ayer en el que participaron 29 equipos formados por un profesional y tres amateur, en el que se impuso el capitaneado por el profesional Peter Baker con Luken Mujika, Javier Erviti y Michael Bradley.