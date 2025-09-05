Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los ganadores ayer en el pro-am jugado en Basozabal. JGOLF18
Golf

El Legends europeo arranca en Basozabal sin un favorito claro

El torneo donostiarra empieza a las 9.00 horas, con entrada gratuita, y Olazabal partirá a las 10.39 horas

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Miguel Ángel Martín, el inglés Matthew Cort y el francés Thomas Levet abrirán hoy a las 9.00 horas el torneo del circuito europeo Legends ... que se juega hasta el domingo en Basozabal. Ellos tres serán los primeros y cada once minutos irán partiendo otros tres más desde el tee del 1 hasta las 10.39 horas cuando saldrán los últimos.

