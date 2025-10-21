Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Foto de familia de las Becas al Talento Deportivo Rural Kutxa.

Kirolgi concede sus becas al talento deportivo

Treinta guipuzcoanos reciben la ayuda que reconoce sus méritos deportivos y su compromiso con la formación en la sede de Rural Kutxa en Donostia

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 19:16

Comenta

Treinta jóvenes deportistas de Gipuzkoa, seleccionados por sus méritos deportivos y su compromiso con la formación, han conseguido una de las «Becas al Talento Deportivo ... Rural Kutxa». La sede de la entidad en la Avenida de la Libertad ha acogido esta tarde el acto de entrega de las ayudas impulsadas por Kirolgi Fundazioa y Acción Social de Rural Kutxa, con el objetivo de apoyarles a que compatibilicen la exigencia del deporte de alto nivel con su formación académica. Cada uno ha recibido una ayuda de 1.000 euros, desglosada en dos líneas, 500 euros por méritos deportivos y 500 euros para su desarrollo académico.

