Kirolgi concede sus becas al talento deportivo

Treinta jóvenes deportistas de Gipuzkoa, seleccionados por sus méritos deportivos y su compromiso con la formación, han conseguido una de las «Becas al Talento Deportivo ... Rural Kutxa». La sede de la entidad en la Avenida de la Libertad ha acogido esta tarde el acto de entrega de las ayudas impulsadas por Kirolgi Fundazioa y Acción Social de Rural Kutxa, con el objetivo de apoyarles a que compatibilicen la exigencia del deporte de alto nivel con su formación académica. Cada uno ha recibido una ayuda de 1.000 euros, desglosada en dos líneas, 500 euros por méritos deportivos y 500 euros para su desarrollo académico.

En esta edición han sido reconocidos deportistas de once disciplinas diferentes. En atletismo los becados han sido Joaquín Alonso Pasquini, Iker Arotzena Indo, John Cabang Tolentino, Imanol Egidazu de Diego y Naroa Furundarena Urkola; en bádminton, Ania Setien Erro; en ciclismo, Ander Albizu Urresti, Izaro Etxarri Aranburu y Eñaut Urcaregui Sanz; en deportes de invierno, Markel Aristegui Wiereszen e Iraia Ayestaran Segurola; en hockey hierba, Jone Alba Antoñana y Lucía Casado de la Fuente; en natación, Nahia Garrido Malvar, Asier Iguíñiz Porres y Nahia Zudaire Borrezo; en pelota vasca, Unai Amiano Goñi y Eñaut Urreisti Astigarraga; en piragüismo, Asier Aizpurua Echave, Eider Amundarain Aguirre, Uxue Arsuaga Martiarena, Eider de Santos Larrañaga, Oier Díaz Etxebeste, Izar García Azkue, Nerea García Zabalegui, Ainara Goikoetxea Urbizu, Markel Imaz Hosteins, Alex Segura Miranda y Haizea Segura Miranda; y en remo, Naroa Zubimendi Varela.

Sin renunciar a la formación

El acto ha contado con la participación de tres deportistas olímpicas, Maialen Chourraut, Naroa Agirre, y Maider Tellería, que han ejercido como madrinas en el evento. Además, la diputada de Cultura y Deportes y presidenta de Kirolgi Fundazioa, Goizane Álvarez, ha destacado que «en Gipuzkoa creemos firmemente en el deporte como una herramienta de transformación social, de igualdad de oportunidades y de desarrollo personal. Con estas becas hemos dado un paso más en el acompañamiento a nuestros jóvenes talentos, garantizando que puedan crecer como deportistas sin renunciar a su formación académica. Este equilibrio es esencial para construir trayectorias sólidas y un futuro más justo y equitativo para la juventud guipuzcoana».

Por su parte, el responsable representante de Acción Social de Rural Kutxa, Javier Martínez, ha subrayado que «con estas becas queremos contribuir a la formación íntegra de los jóvenes, acompañándolos en su camino hacia el éxito, tanto a nivel deportivo como personal. Necesitamos reivindicar también los valores del olimpismo, para asegurar un futuro de paz y convivencia en nuestra sociedad».