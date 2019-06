Kilian Jornet regresa a Zegama Aritz Egea, Kilian Jornet, Stian Angermund-Vik (ganador y récord en 2017), Yngvild Kaspersen (ganadora en 2016), Megan Kimmel y Maite Maiora (ganadora y récord en 2017. Tras dos años de ausencia tendrá hoy bajo el arco de salida a grandes competidores que también quieren ganar la 18 edición de la Zegama-Aizkorri JUANMA SOTILLOS Sábado, 1 junio 2019, 21:24

Ambiente deportivo es el que se está viviendo esta semana en Zegama, comenzando este viernes con un espectacular y explosivo Kilómetro Vertical que subió al podio a la guipuzcoana de Urretxu Ainhoa Sanz y al catalán Oriol Cardona, quien precisamente este domingo estará igualmente en la línea de salida para correr uno de los mejores y deseados maratones de montaña del mundo. Ayer regresó el calor a nuestra provincia y se dejó notar en la ascensión al monte Iraule (1.520 metros) y mañana será también el «invitado imprevisto» que aparecerá con hasta 26 grados según anuncian los pronósticos, quizás con el calor como protagonista.

Este sábado por la tarde Zegama ha tenido mucho movimiento, primero con la rueda de prensa con los corredores Aritz Egea, Kilian Jornet, Stian Angermund-Vik (ganador y récord en 2017), Yngvild Kaspersen (ganadora en 2016), Megan Kimmel y Maite Maiora (ganadora y récord en 2017, así como el briefing de la carrera, y posteriormente la presentación del top 10 de los corredores.

Después se ha realizado el reconocimiento público a los ex directivos de Organizaciones Deportivas EL DIARIO VASCO, Enrique Erentxun y José Luis Arrieta, a quienes la organización les ha concedido la makila de mando, recogiendo Arrieta la suya y ante la ausencia de Enrique Erentxun, la recogió Juan Inazio Galdós, makila que les hace merecedores de dicho reconocimiento.

Elite mundial

Con un plantel de lujo, a las 9 de la mañanade este domingo se dará el pistoletazo de salida a la Zegama-Aizkorri que en su edición número 18 cumple la mayoría de edad. Bajo el arco de salida se concentrará la élite mundial de los corredores de carreras de montaña.

El medio millar de participantes tendrá por delante 42.195 metros de carrera, una maratón, pero de montaña, y 5.472 metros de desnivel acumulado en un recorrido de media montaña definido como de dificultad alta por el macizo de Aratz y Sierra de Aizkorri para ascender a cuatro de las cimas más altas de la Comunidad Autónoma Vasca: Aratz, Aizkorri, Aketegi y Andraitz. Será puntuable para la Golden Trail World Series 2019 y la Golden Trail National Series 2019.

Y a las 10:30, también en la plaza de Zegama se dará la salida a los casi un centenar de jóvenes de entre 16 y 18 que participan en la VIII Zegama-Aizkorri Junior Trail para realizar una distancia de 10,4 kilómetros y 1.016 metros de desnivel acumulado.

Los favoritos

Allí estará el catalán Kilian Jornet con el dorsal número 4, junto al ganador de la pasada edición el suizo Rémi Bonnet (dorsal 1), el urretxuarra Aritz Egea (6), el también catalán Oriol Cardona (5) que ganó el Kilómetro Vertical, el alavés Javi Domínguez (20), el polaco Bartlomiej Przedwojewski (3) que quedó tercero el pasado año y querrá mejorar su puesto. También estará el ganador y récord de 2017 el noruego Stian Angermund-Vik (dorsal número 2), sin olvidar a los franceses Thibaut Baronian (11), séptimo el pasado año y Alexis Sévennec (7), o al americano Andy Wacker (9) de Boulder (Colorado) o Petter Engdahl (10) de Suecia, Ismail Razga (12) de Sestao o Jordi Gamito (13) de Castell D'Aro.

Y en chicas las guipuzcoanas Maite Maiora (21) quien estableció un nuevo récord de la prueba en 2017, y Oihana Kortazar (55) quien ya conoce también las mieles del triunfo en esta prestigiosa prueba al ganar en 2011 y 2012, se debatirán por ser las primeras junto a otras favoritas como la catalana Eli Gordon (25), la vizcaína Oihana Azkorbebeitia (24) o las americanas Megan Kimmel (22) y Sandi Nypaver (29) o la joven promesa noruega Yngvild Kaspersen (23), la inglesa Victoria Wilkinson (27), Amandine Ferrato (28) de Francia. Estará también la Euskal Selekzioa al completo con 16 corredoras y corredores.

Los corredores y corredoras recibirán el apoyo incondicial del público que una vez más se espera abarrote diferentes tramos del recorrido. Desde la organización aconsejan a que la gente se lleve agua para su consumo ya que: «el agua que hay en Aizkorri, Aratz, Andraitz, etc. es para los y las corredoras. No para el público».

El regreso de Kilian

Llega en un gran momento de forma y no se conformará con vencer mañana. El corredor de montaña catalán Kilian Jornet ha ganado ya ocho veces: 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016, de 17 ediciones, más de la mitad y a buen seguro que vendrá a por algo más. Querrá batir el récord que se estableció hace dos años, cuando las condiciones se dieron para ello y que a día de hoy lo ostenta el noruego Stian Angermund-Vik con un tiempo de 3h45:08, quien se lo arrebató al propio Kilian que lo pulverizó en 2014 dejando el récord en 3h48:14, superando así el establecido por el británico Rob Jebb, el primero en bajar de las cuatro horas logrando una gran carrera en 2005 parando el crono en 3h54:18.

Muchos rivales de Kilian estarán en la línea de salida, pero el catalán se presenta en su reencuentro con Zegama muy bien físicamente y con muchas ganas de recuperar su récord. En 2017 no corrió una de sus pruebas preferidas porque estaba en el Everest, al que subió en seis días en dos ocasiones en solitario y batiendo todos los récords de velocidad en su ascensión. En 2018 una lesión no le dejó estar en Zegama y ahora regresa con más ganas que nunca, lo que pondrá la competición al máximo nivel ya que llega en un excelente estado de forma como así explica: «Creo que este invierno y primavera he entrenado bien y me encuentro en forma, pero eso realmente nunca se sabe hasta que empiezas a correr porque depende también mucho de cómo han entrenado los otros. En cualquier caso estoy contento de las sensaciones y motivado, el plantel en Zegama siempre es impresionante así que será una bella batalla».