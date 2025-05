El aizkolari navarro Joxean Etxeberria (Ziga, 1995) apura su preparación para medirse al guipuzcoano Julen Gabirondo en el desafío, con 8.000 euros en juego, ... que se celebrará el próximo sábado 31 en Santesteban para el que corte primero 16 piezas de 60 pulgadas.

– Estaba tocado de la cadera. ¿Cómo se encuentra?

– No al cien por cien pero estoy para jugar. He estado haciendo ejercicios específicos para intentar mitigar las molestias y estoy respondiendo bien. Estoy contento porque no me va a más. Me sometí a una resonancia y no me vieron nada así que entre el trabajo físico y el masajista he conseguido olvidarme.

– ¿Cómo está siendo su preparación?

– Muy parecida a la apuesta queme crucé con Jokin (Urretabizkaia 'Basozabal'). Estoy haciendo dos días de hacha, dos de gimnasio y dos de físico. Siento que recupero bien, que asimilo bien los entrenamientos, después de una temporada en la que me ha costado. La preparación de la anterior apuesta fue dura y me costó recuperarme. Ahora me siento con chispa.

– ¿Sabe ya qué madera va a llevar?

– Hemos pensado de todo. Hemos barajado todas las opciones. A falta de dos semanas no sabemos qué haremos. Es la realidad. No es un farol para no darle pistas al rival.

– Los dos son deportistas menudos. ¿Primará la cadencia a la potencia?

– Puede ser. Él sigue siendo más grande. Yo estoy en 75 kilos y en el campeonato de Euskadi en octubre él dijo que estaba en 86. Es una diferencia importante. Aquel día acabé cuarto y él sexto. Diría que somos muy parecidos en los puntos fuertes y en los débiles. Los dos somos muy regulares. Supongo que será cuestión de llevar un ritmo sostenido.

– ¿Tiene previsto hacer una prueba antes del desafío?

– No suele hacer, pero en esta ocasión sí hemos hecho.

– ¿Y?

– Acabé con muy buenas sensaciones. Fue una prueba interna, con mi gente, y puedo decir que si corto de esa forma el día del desafío puedo hacer un buen trabajo. Lo que tengo claro es que tengo que ir concentrado y ser consciente de que voy a tener que sufrir mucho si quiero tener alguna oportunidad.

– Los precedentes dicen que usted prepara bien y gana los desafíos. ¿Vale de algo?

– Sí y no. Los recuerdo bien. En 2017 me enfrenté a Zaldua. En esa yo tenía un poco de ventaja porque tenía que correr un poco menos y eran 10 kanaerdis. En 2019 me medía a Corchero. Eran 4 oinbikos y 8 kanaerdis cada uno... Disfruté más en la de 2017, porque tenía una fe ciega en mis posibilidades, creía que podía hacer un trabajo bueno, y salía disfrutar. Contra Corchero fue diferente, no tenía tanta confianza. Y más recientemente, en marzo, a Jokin, con doce kanaerdis y seis de 60 pulgadas. Disfruté mucho.

– No suele ser habitual que un deportista acepte dos apuestas en tan poco tiempo, en apenas tres meses. ¿Por qué?

– Desde pequeñico, casi desde que tengo uso de razón, las apuestas son algo que he vivido mucho. Mi padre –Félix– era aizkolari. Ahora mismo me encuentro con confianza, disfrutando, muy a gusto. Una apuesta es diferente a todo, y a mí eso me encanta. Cuando tú cierras el trato ya tienes la fecha, el trabajo y el rival, y estás enfocado en eso. Es muy diferente al campeonato, porque hay varios rivales. Aquí eres tú contra él , hay fecha, lugar... todo lanzado. Y aquí no hay segundo o tercero, o ganas o pierdes.

– ¿Percibe movimiento en la venta de entradas?

– Me dicen que hay interés aunque apenas me muevo del caserío porque mi día a día está vinculado al ganado. Por lo que me dicen hay ganas de ver este desafío. En Santesteban, la gente rara vez no responde bien, es un sitio muy bueno para hacer una apuesta o un campeonato de hachas.

– Porque usted tiene una explotación ganadera.

– Tenemos 40 vacas, 35 ponis y 25 ovejas. Estos no entienden de apuestas, de si has ganado o has perdido, tampoco de si la preparación es dura. Estos comen todos los días, y hay que darles de comer. Mi madre María Teresa se jubiló y surgió un dilema. ¿Quién va a continuar con el negocio familiar? Mi hermana se descartó y el relevo generacional quedó en mis manos.