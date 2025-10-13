Javier Ancín: «Queremos acercar el pádel al interior del territorio»

Alos mandos de la Federación Guipuzcoana de Pádel, Javier Ancín vive de cerca el crecimiento que está experimentando el deporte en el territorio. Consciente de ... que las licencias y los clubes no paran de crecer, fija el objetivo de llevar el pádel más allá para consolidarlo en el interior de Gipuzkoa.

— ¿Cómo describiría el momento actual del pádel en el territorio?

— Llevamos desde la pandemia con un crecimiento muy importante. La afición está en alza gracias a que los campeonatos profesionales se ven en televisión y eso engancha tanto a jóvenes como a personas veteranas. En la Federación nos ha sorprendido el aumento de licencias (necesarias poder competir) en todos los sectores, desde menores hasta categorías senior. Demuestra que el deporte está en constante crecimiento y así queremos que siga siendo.

— Ese auge también se refleja en el número de clubes.

— El crecimiento de licencias ha ido de la mano de un incremento de clubes, por supuesto. Ahora mismo contamos con trece en Gipuzkoa y hay proyectos en estudio para nuevas instalaciones. Incluso se están valorando más pistas porque la demanda lo justifica. No solo en Donosti sino llevarlo más allá.

— ¿Podemos decir que sigue siendo un deporte amateur o ya empieza a abrirse el camino a lo competitivo?

— La mayor parte sigue siendo amateur, porque es un deporte muy accesible a todas las edades, desde escolares hasta personas de 70 años. Sin embargo, hay jóvenes que despuntan y buscan dar el salto al profesionalismo. Hoy por hoy, muchas veces tienen que salir de Euskadi y acudir a academias en ciudades como Valladolid o Madrid. Nuestro siguiente paso sería impulsar aquí una academia de alto nivel para que aquellos que puedan aspirar a algo más, lo puedan hacer en casa. No solo queremos que se formen aquí en edades tempradas sino que cuando parece que pueden llegar a algo más, que tengan esa oportunidad de seguir haciéndolo en su tierra.

— Recientemente San Sebastián acogió un torneo internacional, el Pro Padel League.

— Fue un orgullo enorme. Ese campeonato, que hasta ahora solo se había visto en Estados Unidos, Canadá o México, tuvo en Donosti su primera parada en Europa. Y los organizadores no solo buscaban un lugar para jugar: querían una ciudad atractiva por la gastronomía, el ocio y la cultura. San Sebastián cumplía con todo. Fue una sorpresa muy positiva, además de que tuvo muy buena acogida por parte de los asistentes. Se vio pádel de primer nivel y los jugadores disfrutaron mucho de nuestra tierra. Fue un completo éxito en todos los aspectos.

—¿Existe la opción de acoger un Premier Padel en los próximos años?

— Es uno de nuestros objetivos. Con la nueva Federación Vasca se están manteniendo reuniones y creemos que en dos o tres años podría celebrarse un evento de ese calibre en Euskadi. Sería un privilegio para nosotros y lo estamos organizando. No se si será en Gipuzkoa, pero hay posibilidades de que así sea, aunque quizá eso ya es mas complicado.

— ¿Cuál diría que es el gran reto para consolidar el crecimiento del pádel guipuzcoano?

— Extenderlo más allá de San Sebastián. La mayoría de clubes están hoy en la capital y su área cercana, pero nos falta dar un pasito para que haya más iniciativa en el interior del territorio. Tenemos en Beasain, pero nos gustaría un crecimiento en la zona de Eibar o Arrasate, para que la gente no se tenga que desplazar y puedan jugar en un entorno más cercano. Para ello son importantes las ayudas públicas: que los ayuntamientos puedan facilitar terrenos o construir pistas y luego ceder la gestión. El precio del terreno es una gran dificultad, también en Donostia.

— ¿En qué posición se encuentra por lo tanto Gipuzkoa respecto al resto de territorios vascos?

— A pesar del crecimiento exponencial que ha tenido el territorio, Bizkaia es la que más licencias tiene, prácticamente el doble que Gipuzkoa, que ronda las 1.500. Pero claro, también hay que tener en cuenta los habitantes de unos y de otros. Lo importante es que vamos por buen camino y así esperamos que siga siendo. Después estaría Álava con unas 800 o 900.