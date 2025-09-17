Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Janire González-Etxabarri posa con la medalla de campeona del mundo. Gorka Estrada
Surf

Janire González-Etxabarri: «Esta medalla todavía sigue siendo un sueño»

La surfista zumaiarra regresa a casa tras proclamarse campeona del mundo de surf en El Salvador

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:44

Janire González-Etxabarri ya está en casa tras proclamarse campeona del mundo de surf en El Salvador. La surfista zumaiarra, con la medalla colgada al ... cuello, se muestra emocionada tras el éxito conseguido. «Poco a poco voy creyéndomelo un poco más, pero esta medalla, ser ganadora del mundo, todavía sigue siendo un sueño y yo creo que va a seguir siendo un sueño toda la vida», asegura tras su regreso.

