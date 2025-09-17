Janire González-Etxabarri: «Esta medalla todavía sigue siendo un sueño»

Janire González-Etxabarri ya está en casa tras proclamarse campeona del mundo de surf en El Salvador. La surfista zumaiarra, con la medalla colgada al ... cuello, se muestra emocionada tras el éxito conseguido. «Poco a poco voy creyéndomelo un poco más, pero esta medalla, ser ganadora del mundo, todavía sigue siendo un sueño y yo creo que va a seguir siendo un sueño toda la vida», asegura tras su regreso.

Esta mañana, en la terraza superior del Aquarium de Donostia, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, ha recibido a la surfista. «Llegar y acudir a este tipo de actos, el estar con la gente que quiero, el decirme lo que me quieren, me hace ser aún más consciente de lo consiguió».

Con sólo 20 años, se impuso en la final a la portuguesa Sequeira, a la australiana Fitzgibbons y a la peruana Rodríguez. «Ganar era un objetivo real, pero en el fondo pensaba que era muy difícil, quería quedar en el top 10 o mejor, entonces ese era mi objetivo y lo he logrado y lo he pasado, así que muy feliz», sonríe satisfecha

No se pone límites. «Ahora mismo reclasificarse a los Challengers y luchar todo para clasificarme al WCT, que ya sería la primera división, Los juegos quedan todavía está un poco lejos, quedan tres años, pero pasan súper rápido. Ahora mismo pues esos dos serían mis objetivos», detalla.

Compañera de batallas

Para Janire haber vivido la experiencia con su hermana lo hace aún más especial. «Significa todo, tener un apoyo, lo hacemos todos juntas, es increíble y ojalá muchas más experiencias con ella. Estoy muy agradecida por cómo se ha portado conmigo, cómo me ha apoyado, y que muchas veces nos peleamos más de lo que nos queremos, entonces esta vez nos hemos querido mucho», subraya.

Un recuerdo imborrable en la familia González-Etxabarri, «no tenemos muchas fotos nuestras en casa, esta creo que es la mejor foto que tenemos ahora mismo y no quiero que se pierda».