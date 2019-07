Natación Caballero finalizó su reto en 13 horas y con susto Jaime Caballero tras finalizar el recorrido. El nadador sufrió una hipotensión en su travesía entre Cartagena y Águilas en la costa murciana ANA VEGA Domingo, 14 julio 2019, 16:09

Jaime Caballero completó este viernes su último reto en aguas abiertas y logró cubrir la distancia entre Cartagena y Águilas (en la costa murciana) en un tiempo de 13 horas y un minuto aunque el susto que tuvo en la llegada empañó ligeramente el resultado. El nadador sufrió una hipotensión provocada por una deshidratación debido a la alta temperatura del agua (25 grados) y del ambiente, que se acercó a los 40 grados. Según explicaba Caballero desde Murcia, las corrientes cambiantes, que dificultaron el paso por Cabo Cope, y el calor, hicieron mella desde muy pronto.

«En la llegada sufrí mareos pero gracias a la atención médica inmediata, me pusieron unos cuantos botellines de suero hasta recuperar la tensión normal, me recuperé pronto. No me había pasado nunca. Si hipoglucemias y otros reacciones post prueba, pero esto era nuevo». El nadador reconoce que el error fue «no adaptar correctamente el patrón de hidratacion y alimentacion que hago habitualmente» a las condiciones de la zona pero sin duda logró el objetivo que siempre le mueve que no es otro que dar visibilidad a la ELA y conseguir recaudación para ayudar en su lucha.